會地交林村土地共享先導申請　料容納逾8千人

發展局公布，再接獲1宗土地共享先導計劃申請，由會德豐地產提交，該幅土地位於大埔林村社山路以南，佔地約563,258方呎，包括約122,174方呎政府用地，該地盤現劃為「農業」用途，擬建3,100個公私營住宅單位，料可容納約8,680人。

據相關文件，地盤西面部分將用作私宅發展，面積佔約172,539方呎，擬議地積比率2.92倍，興建3幢23至28層高分層住宅及綜合樓宇，住宅樓面約500,492方呎，提供930個私宅單位。另設兩幢非住宅築物作零售及會所用途，面積約3,229方呎。

至於東面則為公營房屋部分，地盤面積約152,109方呎，將以7.94倍地積比率發展，擬建4幢34至38層高樓宇，提供2,170個公營或首置房屋單位，住宅及非住用樓面分別約1,167,819及39,505方呎。

而項目將設1幢4層高社區綜合大樓，提供100個安老院舍宿位及為體弱長者提供家居照顧服務站。預計私人住宅發展部分將於2032年完成，而公營或首置房屋部分則料於2028年完成土地平整工程。