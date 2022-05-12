領展9.47億元人民幣收購3個內地物流資產

收購代價以議定物業價值11.06億元為基準，較該組合於估值日約人民幣11.28億元的物業估值折讓2%。是次交易須待賣方福建東百集團(上海A股上市)之股東於股東大會審議通過，該大會預期於本月召開。領展將以內部資金及債務融資安排支付是項收購，預期整項交易於7月完成。

領展行政總裁王國龍表示，有關收購，不僅有助領展在內地主要物流樞紐拓展版圖，更能為集團帶來即時收益及理想回報。相信該組合將能受惠於電子商貿的蓬勃發展及現代化物流服務的殷切需求，未來具增長潛力。連同去年10月在大灣區收購的兩項物流資產，領展有信心能把握這個新興產業的強勁增長勢頭。

據了解，嘉興和常熟均屬上海市的衞星城市，位處該市1.5小時經濟圈內，擁有完善的交通網絡，因此能擔當區域配送中心。

該3個物流資產的總建築面積為192,144平方米，可出租總面積為188,605平方米。其中嘉興和常熟南的物流資產已投入營運，並已全部出租予內地第三方物流商、電子商貿及製造業公司。而常熟北的資產則於最後建設階段，預計將於今年5月落成，目前預租進度良好。

交易完成後，賣方東百集團將繼續為該組合提供營運管理服務。