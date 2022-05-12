【投資必知】何時安心撈底？留意這6大信號...

全球主要金融資產除美元外，可謂無一幸免，跌到一仆一碌！不過，有不少人因早前揸重現金，現在反而可伺機撈貨。綜合外媒專家所言，不妨先留意以下6個信號再決定何時出手：

【1、撤資潮到頂】

自2021年初以來，投資者已在互惠基金和交易所買賣基金(ETF)注資了1.5萬億美元，目前為止只撤資約350億美元，沒甚麼大不了。要到基金被贖回3,000億美元左右，且股票佔投資組合比重由現時63%降到大約55%才是「撈底時機」。

【2、恐慌指數見頂】

俗稱「恐慌指數」的芝加哥波動率指數(VIX)要衝上接近40才夠「恐慌」，故目前未算驚。

【3、睇淡多於睇好】

投資者估後市再跌會買入股票認沽期權，即俗稱「Put」，看好時會買入認購期權，即俗稱「Call」。因此，認沽與認購比例(put/call ratio)是重要指標。自2014年以來，美股市場見底時，該比例會升到0.85或更高，最近是0.7。

【4、多少股份在200天線以上】

另一信號是追蹤跌幅很深的股票有多少隻。具體來說，紐交所的股份若股價仍高於200天平均線的比例降到20%上下，就顯示市場近見底。目前這比率在28%附近。

【5、留意甫開市情況】

要留意早段開市！若股市連續幾日甫開市就狂瀉，之後由低位回升，然後幾日橫行，就是見底迹象。目前美股不是。

【6、投資者少借錢買股】

若券商的孖展額普遍按年跌逾10%就可以被視為見底。目前美國的降幅僅3%，跌至7,990億美元。