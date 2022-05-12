【普京動手】俄減少向德供氣　歐天然氣價急飆兩成

全球商品亂局依然！外媒報道，俄羅斯有意報復31家歐美能源企業，包括經營Yamal歐洲天然氣管道波蘭段的EuRoPol Gaz公司，以及曾為俄國天然氣(Gazprom)在德國的子企Gazprom Germania於29國的分公司。及後德國透露，俄國削減了向德供氣，涉及進口量3%，刺激歐洲天然氣期貨價急飆22%，報每兆瓦時115歐元；歐元兌美元應聲跌穿1.04，低見1.039，創2017年1月以來最低。

面對俄國脅迫，歐洲正加緊採購能源應對今冬需求，帶挈全球散裝船提前進入旺季。業界透露，許多歐洲企業開始趕在冬天前到澳洲運煤，令貨運船日租金額較首季倍增。

受中國封城影響，被視為「經濟晴雨表」的銅價周四低見每噸8,997美元，挫3.7%，為去年10月以來首次跌穿9,000美元。油價亦偏軟，紐約期油低見每桶102.66美元，布蘭特期油低見104.69美元，皆挫逾2%，由西方集團主導的國際能源機構下調了今年全球石油需求預測至每日9,920萬桶，與往年經濟蓬勃時逾一億桶大相逕庭，又料俄國今年日產降至960萬桶，為2004年來最低。

虛擬貨幣更遭遇大屠殺！「一哥」比特幣昨低見25,616美元，狂瀉19%，為2020年12月來最殘；「二哥」以太幣最多挫29.7%，低見1,710美元。據估算，全球虛幣一日內蒸發了2,000億美元(約1.56萬億港元)財富！外匯經紀商OANDA表示，在具爭議的穩定幣TerraUSD(UST)突然崩潰後，虛擬貨幣市場正處於非常緊張時期，大多數去年入市的投資者皆虧損。

事實上，就連「科股女股神」伍德所屬的旗艦基金方舟創新ETF周三也瀉逾一成，跌穿了2020年3月「疫災」低位，年內暴挫超過六成，主要受投資組合中的虛擬貨幣交易所Coinbase股價一度重挫31.3%、並創歷史新低拖累。