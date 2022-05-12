【港樓黯淡】二手住宅全方位冧價　唔大劈就沽唔到！

面對通脹飆升，各大央行瘋狂加息，環球主要金融資產近乎全線大冧，向來穩陣的香港樓市似乎亦感受到「壓力山大」！香港二手樓能否幸免？

而據近日部分二手樓的成交個案來看，前景似乎唔多吉利，業主「唔大劈就沽唔到」，樓市全方位冧市！私樓方面，貴價豪宅難套現早已不是新聞，目前更蔓延至細樓價，乃至樓市中流砥柱──中產人士集中的藍籌大屋苑。

最近荔枝角美孚新邨3期就有一個實用面積約722方呎的三房戶，原業主近年將單位分間獨立房出租，由於租客相繼遷出，放售僅1個月，已勁劈148萬元，以780萬元將單位沽出，低市價約15%。

而銀碼相對低的牛頭角淘大花園，亦有實用面積約322方呎的一房戶，由去年6月開始放售，當時開價650萬元，及至近日減至571萬元成功將單位售出，減幅逾12%。

近月甚至有細價大屋苑錄得蝕讓。包括沙田第一城41座中層A室，單位實用面積284方呎，原業主以4年買入價598萬元放售，最終要劈價72萬元沽出，期內貶值約12%。

至於半新樓更是重災區，位於屯門的滿名山，最新錄得實用面積約603方呎的兩房戶蝕讓，原業主於2017年5月以828萬元購入，持貨約5年帳面貶值106萬元。

就連向為窮人恩物的屯門「置樂三寶」，亦有蝕本個案出現。其中利寶大廈高層C室，實用面積約243方呎，原業主於2019年2月以348萬元買入，最新以335萬元易手，3年間帳蝕13萬元離場。

居屋方面，蝕錢沽貨亦非新鮮事。筲箕灣東熹苑A座三房戶，實用面積達645方呎，去年已於自由市場開價900萬元放售，最近累減140萬元以760萬元沽出，持貨4年帳面蝕32萬元離場。