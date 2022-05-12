新居屋供應增打擊第二市場　慈愛苑三房劈價16%沽

新居屋供應大增，未補價第二市場受壓，慈雲山居屋慈愛苑三房單位，放盤達9個月，減價90萬元後，以448萬元售出，呎價僅約6,892元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣雷敏儀表示，堅尼地城卿旺大廈中層C室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望樓景，叫價800萬元，新近以757萬元易手，呎價約19,213元，新買家父母在西區居住，希望搬近互相照顧，四月疫情轉好，只睇數個放盤已拍板入市。

●中原楊文傑指，鰂魚涌南豐新邨7座低層E室，實用面積約516方呎，三房間隔，望樓景，叫價820萬元，最終減25萬元，以795萬元易手，呎價約15,407元，原業主於2011年以442萬元買入，持有其他物業，打算減持沽貨，帳面獲利353萬元。

●中原張光耀透露，鰂魚涌太古城5月錄得9宗買賣，包括鳳山閣高層B室，實用面積約582方呎，兩房則王，坐享園、池及海景。以1200萬元易手，呎價20,619元，新買家屬於用家。

●美聯周永業表示，筲箕灣峻峰花園錄得5月份首宗買賣，屋苑C座高層7室，實用面積約450方呎，兩房間隔，獲上車客垂青，以700萬元成交，呎價約15,556元。

●中原陳凱超指，筲箕灣逸瑆極高層F室，實用面積約385方呎，一房間隔，以月租約1.7萬元租出，呎租約44元，業主於2021年以896萬元買入。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤稱，慈雲山居屋慈愛苑J座低層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場開價538萬元，放盤達9個月，最終減價90萬元成交，減幅約16.7%售出，成交價448萬元，呎價約6,892元。

●美聯潘鎮煒表示，長沙灣泓景臺6座高層F室，實用面積約736方呎，套三房間隔，吸引買家承接，單位原叫價1,400萬元，議價後減21萬元，以1,379萬元成交，呎價約18,736元。

●中原程智聰指，長沙灣泓景臺5月暫錄4宗租賃成交，包括3座中層G室，實用面積約661方呎，套三房間隔，享園景，以2.65萬元租出，呎租約40元，業主於2016年5月以791萬元購入。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣南昌一號5月暫錄得兩宗租務成交，該盤中層C室，實用面積約366方呎，兩房連儲物室間隔，以約1.6萬元放租1個月後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以約1.5萬元租出，呎租約41元。

●利嘉閣甘尚德表示，西南九龍君滙港3座高層G室，實用面積約474方呎，兩房間隔，成交價1,010萬元，呎價約21,308元，屋苑現時約有71個單位放售，入場費由980萬元起。

●香港置業文愛玲透露，西南九龍瓏璽6B座中層A室，實用面積約1,094方呎，四房連工人套房間隔，以約5萬元放租兩星期後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價4,000元，以約4.6萬元租出，呎租約42元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●香港置業文啟光指，奧運站一號銀海5座中層A室，實用面積約963方呎，三房間隔，享海景，以3,300萬元放盤1年，獲外區客接洽，雙方經議價後減價347萬元，以2,953萬元易手，呎價約30,665元，。

●中原楊錦河表示，紅磡海濱南岸7座低層C室，實用面積約590方呎，三房間隔，享海景，最初開價1,100萬元，議價後以1,060萬元成交，呎價約17,966元，新買家為外區客，是次入市自用。

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新界區

●中原柯勇稱，將軍澳區內二手購買力流向二、三線屋苑，其中海悅豪園2座中層C室，實用面積約602方呎，套三房間隔，以865萬元易手，呎價約14,369元。

●利嘉閣蔡庭勇透露，將軍澳緻藍天5座左翼中層A室，實用面積約769方呎，套三房連儲物室間隔，開價1,200萬元，最終以1,138萬元易手，呎價約14,798元，新買家為外區客。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢相思灣雙號全幢村屋，連天台，套四房間隔，望山景及部分海景，原先叫價2,180萬元，最終微減80萬元，減幅約3.6%，以2,100萬元沽出，原業主於1997年4月購入，當時作價970萬元，持貨25年帳面賺1,130萬元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山嘉華星濤灣2座中層G室，實用面積約493方呎，兩房間隔，享山景，放盤3星期，原先叫價828萬元，微減18萬至810萬元獲買家承接，減幅僅約2.2%，呎價約16,430元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山曉峯灣畔4座低層D室，實用面積約653方呎，三房間隔，望海景，叫價950萬元，放盤1個月，減價至920萬元沽售，呎價約14,089元，原業主於2018年6月以860萬元購入，持貨約4年帳面獲利60萬元，期內升值約7%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦英苑5月至今暫錄約3宗買賣，屋苑D座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約460萬元，議價後以450萬元易手，呎價約11,222元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山富寶花園10座低層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望山景，單位放盤8個月，已補價自由市場叫價570萬元，微減10萬元，獲買家以560萬元承接，呎價約11,570元。

●中原杜文俊指，沙田翠麗花園剛錄5月首宗買賣，屋苑B座高層7室，實用面積約410方呎，兩房間隔，放盤時開價約650萬元，日前議價後以638萬元易手，呎價約15,561元，新買家為用家。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田第一城30座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，叫價740萬元，最終微減15萬元，以725萬元沽售，減幅僅2%，呎價約16,075元。

●中原曾紀賢表示，火炭銀禧花園5月錄約2宗二手買賣，屋苑4座高層連平台戶，實用面積約332方呎，兩房間隔，開價約640萬元，其後反價5萬元，以645萬元易手，呎價19,428元，原業主於2017年以593萬元購入，持貨約5年帳面獲利約52萬元離場。

●中原楊頌堯指，大埔寶湖花園剛錄5月首宗買賣，最新錄D座中層5室，實用面積約343方呎，兩房間隔，開價約530萬元，近日雙方議價後以510萬元沽出，呎價約14,869元，新買家為上車客。

●美聯葉劍威表示，粉嶺綠悠軒5座高層F室，實用面積約612方呎，套三房間隔，吸引外區客以685萬元購入，呎價約11,193元，上月同類型單位最高成交價達745萬元，較是次成交價相差8%，由於樓市氣氛轉好亦帶動買家入市意欲。

●美聯葉容生透露，粉嶺綠悠軒6座低層Ｅ室，實用面積約445方呎，兩房間隔，新買家即將結婚，計劃入市置業作為日後居所，出動睇樓3天，即洽購上址，早前開價約565萬元，議價後以553.8萬元成交，呎價約12,445元。

●中原陳敬天指，粉嶺及上水區5月暫錄約13宗買賣，其中上水威尼斯花園1座中層E室，實用面積約437方呎，兩房間隔，開價約520萬元，議價後以496萬元獲承接，呎價約11,350元。

●利嘉閣黃靜顏透露，上水御皇庭3座中高層H室，實用面積約377方呎，兩房間隔，以570萬元易手，呎價約15,119元，屋苑目前放盤量約55個放盤，入場費由570萬元起。

●中原王勤學表示，元朗區5月累錄逾50宗二手買賣，柏麗豪園6座中層H室，實用面積約851方呎，套三房間隔，享開揚遠景，連車位叫價870萬元，新近零議價沽出，呎價約10,223元，新買家為同區換樓客。

●中原馬斯力指，天水圍嘉湖山莊暫錄12宗買賣，屋苑樂湖居9座頂層單位，實用面積約633方呎，套三房間隔，連約512方呎天台，原業主退休移民，以790萬元放盤，區內換樓客睇樓一日即洽購，減價42萬元，以748萬元成交，呎價約11,817元。

●祥益龍超君表示，天水圍嘉湖山莊景湖居7座高層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，外區客見單位屬高層戶，加上原業主由開價670萬元，累減57萬元，遂便決定以613萬元購入作自住或投資用途，呎價約11,207元。

●美聯梁磊昇稱，屯門叠茵庭2座低層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，外區客見屋苑近港鐵站，以533.8萬元入市，呎價約13,722元。

●美聯表示，屯門公屋建生邨6座高層19室，實用面積約407方呎，兩房間隔，區內分支家庭鍾情屋苑就近家人，零議價以1萬元市價承租，呎租約24.6元，業主在2021年5月400萬元購入上址，現享約3厘租金回報率。

●中原溫明峯指，馬灣珀麗灣5月錄得32宗買賣，本月只錄暫錄6宗，屋苑28座低層A室，實用面積約476方呎，兩房間隔，上月中開價650萬元，放盤約一個月，經上車客議價後，減價22萬元或約3.4%，以628萬元沽出，呎價約13,193元。

●中原蔡華航指，東涌區5月錄19宗二手買賣，按月回落逾兩成，區內海堤灣畔2座中層A室，實用面積約562方呎，兩房間隔，享海景，2月以900萬元放盤，議價後售850萬元，呎價約15,125元，減幅約5.6%，新買家為外區上車客，睇樓一個月後入市。

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