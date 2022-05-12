美股全線向下　電動車初創Rivian逆市升13%

市場消化美國上月通脹數據之際，愈發擔心聯儲局加息會拖低美國經濟增長，美股周四(12日)早段繼續受壓，道指曾跌185點，至31,648點；標指跌32點，至3,903點；以科技股為主的納指跌130點，至11,233點。

4月份美國生產物價指數(PPI)按年升11%，高過預期的升10.7%，撇除能源和食品的核心PPI按年漲幅8.8%，略低過市場預期的8.9%。

另美國上周首次申領失業救濟人數20.3萬人，高過預期的19.2萬人，前周的修訂數字為20.2萬人；截至前周止持續申領人數134.3萬人，少過預期136.8萬人，並為1970年1月3日以來最少，前周的修訂數字為138.7萬人。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,223點，跌9點，低水157點。

加息陰霾令蘋果公司(Apple Inc.)股價今年截至周三收市累挫逾17%，市值縮至2.4萬億美元以下，遂把全球市值冠軍的寶座歸還給獲油價高企加持的沙特阿拉伯國營油企沙特阿美。Apple股價續跌0.47%，惟零售券商TD Ameritrade數據顯示，散戶覺得科技股在「大促銷」，正在掃貨。

《奇異博士2：失控多元宇宙》未能在內地上映，華特迪士尼行政總裁包正博表示，以該片全球票房上畫不夠一周已突破5億美元，可見其電影就算沒有中國市場仍能成功，內地的情況不論從營商或政治角度都非常多變且複雜，言論激起內地網民反彈。

迪士尼旗下串流影視平台Disney+上季錄得訂戶增長790萬戶，跟Netflix相反，問題是媒體業務經調整經營溢利因製作成本上漲等按年倒退逾32%。即使巴黎迪士尼樂園收入增長，抵銷滬港方面的倒退，推動整體經調整經營溢利按年增長約50%，迪士尼上季仍按年少賺47.83%至4.7億美元，股價早段曾跌3.98%。

人造肉生產商Beyond Meat上季虧損按年擴大2.68倍至一億美元，經調整每股虧損1.58美元，與收入均差過預期，毛利率亦按年大削30.06個百分點至僅0.17%，主要來自與百事公司合作的新產品植物肉乾Jerky。儘管該產品生產效率下半年起會改善，並維全年收入指引介乎5.6億至6.2億美元，股價曾跌21.66%後回升。

電動車初創企業Rivian首季虧損按年擴大2.84倍至15.93億美元，期內交車1,227輛，但維持今年產量目標於2.5萬輛，股價升13.93%。