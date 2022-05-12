【遮遮掩掩】中芯不再披露各個製程收入佔比

英特爾(Intel)、三星電子和格芯(GlobalFoundries)也沒有披露製程的收入表現，問題是中芯過去多年來一直都像台積電和聯華電子般披露不同製程的收入比重數據，方便投資者進行比較，連同前年不再將14納米製程收入單獨列帳、不再宣示自己在先進製程的成就，中芯的做法實在令人費解，現在且看管理層明天(13日)早上的分析員會議有否「放風」。

取而代之的是，中芯僅公布8吋和12吋晶圓的晶圓收入佔比。按照業績公告的數字，90納米或以下為主的12吋晶圓今年收入約為11.32億美元，按年增長近84%，100納米以上的8吋晶圓方面，收入約為5.7億美元，按年增長約46%。

如果真的要考究各個製程，現在只知該企去年末季收入約54%集中在14/28、40/45、55/65納米製程，約25%來自110/130納米製程。券商估計，成熟製程今年底至明年初面臨景氣逆轉的考驗，沒有長約護身的新增產能將面臨減價壓力。製程組合與中芯最似的聯電則認為，28納米製程是很多應用的「甜密點」，市場近日關注業界呼籲聯電重啟14納米製程。

中芯上季收入按年增長66.89%至18.41億美元，接近指引上限，續創史上單季新高，期內毛利率更按年擴闊18.07個百分點至40.73%，直追折舊開支退坡的聯華電子，期內純利按年增長1.81倍至4.47億美元，政府補貼對經營溢利的貢獻不足1%。

中芯解釋，上季毛利率打破指引上限，主要是因應疫情押後部分工廠的年度維修，疫情對天津和深圳的影響低於預期。即使一些維修已改為今季進行，疫情對上海廠房的產能利用率有短期影響，本季收入指引按季增長1至3%，跟台積電和格芯等比較並不失色，以中位數計約為18.78億美元，按年增長達39.77%，毛利率指引仍介乎37至39%。