新盤UPDATES：各區一手樓輪番推售　氣氛熾熱

隨着疫緩緩和，發展商不斷進行推盤攻勢，其中何文田單幢新盤周四(12日)截收認購登記，超額認購逾14倍。新界大型新盤亦整裝待發，今日上載樓書，市場料周五(13日)公布首張單位。

●白石角Silicon Hill公布商配資料 料最快下周上載樓書

新地代理租務部副總經理許嘉雯指出，為方便住客出入，每逢周末將安排接駁車連接旗下沙田新城市廣場及HomeSquare，並會推出各項禮券優惠，總值達600萬港元。

●何文田晟林一房戶677萬成交 呎價逾2.2萬

一手住宅物業銷售資訊網顯示，何文田晟林周三(11日)招標售出12樓E室，實用面積297方呎，成交價677.16萬元，呎價22,800元。項目本月累售10伙，涵蓋一房及兩房戶，實用面積297至419方呎，最高售價逾999.99萬元。

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另外，該項目周四(12日)上載最新銷售安排，下周一(16日)起招標出售21個單位。資料顯示，上述售出的晟林單位，發展商曾於去年底減價至800萬促銷，如今以677.16萬成交，即不足半年內跌價逾15%。

●何文田瀚名今日截票 料超額認購逾14倍

資料顯示，周六首輪銷售單位均為一房間隔，實用面積298至409方呎，部分位於12樓的單位將連同家具發售。扣除最高約10%折扣優惠，折實售價由738.39萬元至1,098.91萬元，呎價約20,989至27,140元。

●錦上路站柏瓏II上載樓書 首推四房最大977方呎

項目由5幢住宅組成，提供805個單位，戶型涵蓋一房至四房，實用面積351至977方呎，其中首推的四房單位佔31個，面積最大為8座A1室。而佔比例最多則為兩房戶，共453伙，面積介乎444至551方呎，今期的預計關鍵日期為2024年11月9日。

●瓏碧錄逾600組客人參觀展銷廳

此外，發展商同時公布項目住客會所「瓏碧薈Club Allegro」資訊，連戶外綠化園林總面積逾9,200方呎，設有約17米長的園林戶外游泳池，另提供24小時室內健身室、空中瑜伽室、宴會廳、貴賓卡拉OK室等共18項設施。

而戶外兒童遊樂場面積逾3,500方呎，包括兒童戶外攀石牆、BBQ披薩窰爐區、水耕菜種植區及戶外單車庫等。

●中原推置業優惠 購指定維港滙項目送酒店禮券

他續稱，疫情陰霾消散，樓市交投明顯反彈，首季累積的購買力正全面釋放，香港銀行體系資金充裕，未必跟隨美國加息步伐，相信對樓市實質影響不大。而政府提早放寬部分第二階段的社交距離措施，對樓市有正面影響，相信可帶動睇樓氣氛，料樓市前景樂觀。