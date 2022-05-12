華虹半導體90納米或以下製程收入漲近3倍

業績公告顯示，華虹上季55及65納米製程的收入按年勁漲7.12倍，已成第3大收入來源，主要由NOR Flash記憶體、CMOS影像感應器(CIS)及邏輯產品推動。90納米或以下製程收入按年增長2.94倍，直追350納米或以上這個傳統最大「糧倉」，收入貢獻按年上升19.32個百分點至38.23%。本季收入指引為約6.15億美元，即按年增長77.68%。

不過，華虹上季毛利率按年僅擴闊3.24個百分點至26.91%，低於指引下限。該企毛利率主要靠8吋晶圓生產線提振，首季高達38.61%，按年擴大11.36個百分點，可是比起去年末季「直追台積電」的45.43%顯著下降，跟期內產能繼續不變之餘，產能利用率還升至107.7%的現象相違背。該企解釋，一項政府補助的審計和獎金增加，局部減低平均售價及產品組合改善的影響。

12吋晶圓生產線則錄得毛利率按年擴闊4.79個百分點至12.04%，按季則相若，月產能按季提高5,000片至6.5萬片，繼續朝9.4萬片的今年目標進發。華虹本季毛利率指引介乎28至29%，以中位數計按年擴闊3.75個百分點。