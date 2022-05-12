【產經評論】全球滯脹殺埋身　股匯價崩豈無因

近年內地進行大型整改潮，香港股市本已調整，詎料年內中港兩地經濟備受疫情衝擊，通關無期，又遇上美息重納上升周期、美元轉強，內外因素加劇人民幣貶值壓力，引發資產拋售潮，近日香港股、匯雙殺，氣氛急速轉壞。其實，這場危機的背後在預示全球滯脹來襲，接下來是物價飆升、資源短缺、企業盈利與市場需求萎縮、失業率飆升、地緣政治紛紛攘攘的大亂世，投資難有樂土。看官得思考，如何在這場可能長達十年八載的泥沼中掙扎求存！

所謂「滯脹」，意指停滯性通脹，大致是指經濟增長停滯不前，甚至衰退，物價卻持續飆升。與上世紀70年代的滯脹期間，遇上金本位制度瓦解、聯儲局貨幣政策失誤，以及石油危機這3大導因相似，如今全球正面對由俄烏衝突所引發的能源與糧食危機、由美國政府天量債務和狂印銀紙嚴重透支美元信用下，造成全球不可逆轉的去美元化趨勢，以及美國政府誤判疫情對通脹的影響，從而造成貨幣政策失誤。

香港作為國際金融中心，本已對外部風險敏感度極高，偏偏內地經濟也內外交困，在內疫情打擊生產和消費，為了優化投資環境吸引長期資金，各項產業整頓又停不得，礙及復甦；在外則面對美國惡意打壓。美元走強，日本放任日圓貶值，加劇新興市場貨幣走資，讓人民幣自3月以來貶逾7%，壓力空前。香港金融市場主要服務內地企業融資，中資股佔港股市值比重大，近日港股、匯齊挫事必有因。

眼前的金融動盪不會很快平息，皆因背後是一場由全球滯脹所牽動的大棋盤。最令人擔心的是，有別於內地尚未完全開放市場，對資產價格有絕對的控制權，故在調控樓市的同時又能保住樓價穩定，如今香港金融急轉直下，樓價如何能對抗地心吸力而繼續高企實乃疑問。一旦樓市進入調整期勢將加劇走資壓力，更不排除會吸引外資大手沽空圖利。見到近月就連內地都在籌建「金融穩定保障基金」以防範系統性風險爆發，一向讓國際資金自由進出的香港金融市場更應自危！

雲起日沉，雨來風滿。全球走進貨幣量化緊縮的日子，這些年的天量放水後遺症只有「硬食」，疊加疫情反覆與地緣政治風險持續衝擊國際供應鏈，嚴重扭曲商品供應與價格，短期資金只有繼續一面倒朝美元資產避險，惟長遠而言必加強各方與美元霸權脫鈎的決心。全球經濟將再次「破」而後「立」，意味好戲還在後頭，投資者最重要識時務，知所進退，自能安身立命！