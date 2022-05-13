東方日報B1：金管3年再托港元　單日兩接貨涉56億

美國提速「收水」，美匯指數近日於高位徘徊，導致港元匯價觸及弱方兌換保證水平，金管局於周四(12日)兩度「出手」接貨，以7.85港元兌每美元、向銀行買入分別15.86億元及40.82億元，合共逾56億元，以捍衞聯繫匯率，是2005年當局優化聯匯制度之後，第二輪「出手」承接港元沽盤，因此銀行體系總結餘將於下周一降至3,319.23億元。

金管局發言人表示，根據聯繫匯率制度的設計，當港元匯率觸發弱方兌換保證，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計下的正常操作。發言人稱，港元市場繼續運作有序。聯繫匯率制度實施接近40年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效。

港股連月積弱，資金外流導致港元需求低落而走弱，加上美國加息以致港美拆息息差擴闊，導致港元由2021年中貼近強方的7.75，貶至現時7.85水平。參考對上一輪2018至2019年金管局「出手」接貨買港元、沽美元，歷時近一年，整輪動用了1,256億元去捍衞聯繫匯率。

臻享顧問董事總經理王良享指出，從金管局數據來看，2018年底的外匯儲備資產為4,247億美元，而於今年4月底的官方外儲為4,657億美元，相當於港元貨幣供應M3約44%。王氏解釋，就國際標準而言，一般外匯儲備達到M3的10至15%已能算是充足，所以香港水頭十分充裕，有足夠彈藥去捍衞聯匯。

星展銀行香港經濟師謝家曦表示，隨着美國加息預期推動美債孳息率上揚，港元料將繼續受壓。他預期，金管局很快將不得不通過發行外匯基金票據和債券或購買本幣來從銀行體系中抽走流動性。

自去年9月以來，金管局已增發共1,200億元的外匯基金票據，吸收銀行體系結餘流動性。「吸水」的重要性在於，如果本港持續「水浸」，令到港息繼續低企，港美息差擴闊之下，恐會加劇資金外流風險。

另外，謝氏亦預期，金管局會持續入市，主要因為美國啟動加息周期後，港美拆息由年初近乎零息差，增至目前的0.66厘。他預計，第三季末一個月期港元拆息(Hibor)會升至兩厘，而年底更會飆至2.5厘水平，較目前的0.179厘相差甚大。而港元3個月拆息周四升至兩年高。

事實上，美國聯儲局加息將更加大刀闊斧。投資銀行富瑞(Jefferies)經濟師提出，本次美國的通脹數據未必已經觸頂，聯儲局仍有可能在接下來的議息會議中一次過加息0.75厘。

經濟師解釋，4月份美國物價增幅放緩只反映基期效應，而他們更關注是排除能源後的服務價格，而該指標正處於近32年最高水平。

若美國加息0.75厘，將會是30年以來首次，而港息要避免息差擴闊或需更快跟加。謝家曦指，香港倘若加息，對中小企的融資成本必然會增加。對供樓人士來說，若果最優惠利率(P)第三季底加0.125厘，會影響到「封頂息」，惟料影響輕微。他又估計，香港樓價全年料「打個和」，重返去年底水平。