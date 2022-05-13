道指連挫6日　比特幣曾跌穿2.6萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數高企104.83；港匯反覆處7.8499；離岸人民幣(CNH)見6.8236；美元兌日圓報128.5；歐元企1.0376；英鎊見1.2202。金價跌至1,821美元。油價穩升，布油升上108美元水平；紐油報106.8美元。比特幣一度跌穿2.6萬美元，暫企2.87萬美元水平。道指期貨升逾83點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指高水140點。

●美國聯儲局主席鮑威爾相信，該局接下來2次議息會議各加息0.5厘是合適。

●美國參議院周四(12日)以壓倒性多數投票決定讓鮑威爾連任聯儲局主席。

●4月份美國生產物價指數(PPI)按年升11%，高過預期的升10.7%，撇除能源和食品的核心PPI按年漲8.8%，略低過市場預期的8.9%。

●美國上周首次申領失業救濟人數20.3萬人，高過預期的19.2萬人，前周的修訂數字為20.2萬人。

●即月恒生指數夜期收報19,126點，跌106點，低水254點，成交31,785張。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,339點，跌40點或0.21%。

●紐約6月期油收報每桶106.13美元，升42美仙或0.4%；布蘭特7月期油收報每桶107.45美元，跌6美仙或0.06%。

●紐約6月期金收報每安士1,824.6美元，跌1.6%，為約一周以來最大單日跌幅。

●英國富時100指數收報7,233點，跌114點或1.56%；法國CAC指數收報6,206點，跌63點或1.01%；德國DAX指數收報13,739點，跌89點或0.64%。