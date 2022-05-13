溫灼培：政經不穩困擾英鎊

英國5月5日舉行的地方選舉已塵埃落定，由於其對往後英國政治以至英鎊匯價會帶來深遠影響，實在有必要作深入探討。

首先，在是次選舉中，首相約翰遜所屬的保守黨大敗，失去超過400個議席；其次值得留意的是，在北愛爾蘭的議會選區中，主張把北愛爾蘭回歸愛爾蘭的民族主義政黨新芬黨勝出成為議會最大黨。然而，新芬黨得票率只得29%，惟是次選舉結果具一定象徵意義，因其結束了民主統一黨(親英政黨)一個世紀以來的治理。

至於蘇格蘭的地方選舉，蘇格蘭民族黨成最大贏家，聯同主張獨立的蘇格蘭綠黨的得票率，若今天蘇格蘭作出獨立公投，其勝出機會相當高；換言之，往後政治的不穩定將成為英鎊後向一大隱憂。

英國經濟方面，英國3月份零售銷售按月已見急跌1.4%。由於英國在4月1日將煤氣費上調了54%，市場相當擔心英國4月零售銷售情況，而該數字需待本月20日才公布。不過，周二晚英國零售商總會(BRC)就率先公布了其會員(主要為超市及大型連鎖店)於4月的銷售狀況。數字顯示，4月零售銷售按年收縮0.3%，成為自2021年1月即疫情封鎖措施以來，再次呈現收縮。

假使下周英國官方公布的零售銷售數字出現同一情況，料將為英鎊前景蒙上陰影。技術上，英鎊兌美元首個下跌目標為1.2，阻力料於1.26水平。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培