市場憂交易爛尾　Twitter市值挫　大幅低過收購價

外媒報道，儘管SpaceX始創人馬斯克(Elon Musk)為收購社交媒體Twitter出盡法寶，惟Twitter股價卻不斷下滑，反映投資者擔心該交易最終難以實現。

Twitter已自4月下旬的今年高位下跌近13%，Twitter周四(12日)跌逾2%，收報45.08美元，遠低於馬斯克4月27日同意支付的每股54.2美元，兩者價差意味着超過90億美元(約702億港元)市值流失。

儘管Twitter董事會已批准該收購，但仍需花數月才會完成交易，且無法保證該交易最終一定會完成。

如果馬斯克不買走人，就必須支付10億美元的分手費。

Evercore ISI分析師Mark Mahaney解讀Twitter股價走勢，認為存在監管方面的挑戰，市場對實現交易的信心略降。

Wedbush證券公司分析師Dan Ives預估，馬斯克完成收購Twitter交易的可能性達90%以上，但他認為Twitter股價因3件事情受壓。

其一，如果Twitter維持上市，其股價將只會估值在20多美元。第二，監管問題令該交易蒙上陰影。最後，馬斯克為該收購進行融資，部分是利用其Tesla股票，這意味着風險和不確定性更大。

馬斯克可能正試圖解決融資問題。外媒周四報道，知情人士透露，馬斯克正在商談募集足夠的股權和優先股融資，從而不需要以Tesla股票抵押而得的62.5億美元保證金貸款。

Ives認為，此舉會讓華爾街信心提升，相信馬斯克不會只是上台演一齣戲，然後在Tesla股票承受太高壓力時鞠躬下台，但他也預料未來還會有很多曲折和變數。