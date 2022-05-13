鮑威爾後悔未有及早加息　未來取態更鷹？

通脹高企持續數月，美國聯儲局主席鮑威爾可謂因而上了一課，他之前堅持的「暫時論」的自信已然不在，現在只剩下遭受打擊後的滿腔遺憾。

鮑威爾周四(12日)表示，現時聯儲局因抗通脹行動「慢半拍」而遭受愈來愈多的外界質疑，聯儲局本來可以更快加息並降低通脹。

他提及，「如果你後知後覺，你會想重回過去，認為如果我們早一點加息可能會更好...我不確定早點加息會產生多大影響，但當時我們必須根據所知道的實時情況做出決定，我們已經盡了最大努力。」

美國參議院周四確認鮑威爾連任聯儲局主席，但是他也失去一些參議員的支持，因其選民在鮑威爾任期內受到物價飆升的衝擊。

在去年大部分時間中，聯儲局均堅持表示通脹上升只是「暫時」，並主要集中在受到疫情和供應鏈中斷影響的經濟領域。

惟數月後人們發現，通脹對經濟的打擊愈來愈大，他們日益感受到食物、能源、屋價格飆升對日常生活造成的壓力。美國4月CPI情況更是反映出這一點，因供應鏈中斷而引發的高企通脹並不是局限在個別行業，其影響已廣泛擴散到所有行業。

為令通脹降溫，加息成為聯儲局的主要板斧，即通過較高利率來增加家庭和企業的一系列貸款成本，以此減緩消費者支出和企業投資。然而，在聯儲局的「軟着陸」願景下，他們面對的是一個艱巨任務，也即是在控制高通脹同時，還能保證經濟不過度降溫。

儘管鮑威爾曾表示，一次過加息0.75厘「不是委員會正在積極考慮的事情」，他後來修正言論，認為可以在必要時為更大幅度的加息打開大門，如果經濟表現較預期更差，聯儲局準備多加一些利息。