【高盛推介】美團重上160元 資金兩邊部署
2022年05月13日 10:57
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團近期表現反覆，昨(12日)回落至150港元水平後，今(13日)早重上160元水平，暫高見164.3元，最新仍漲逾4%，領漲大市。有券商指美團受內地近期疫情防控及宏觀經濟的影響其今年整體收入，但該行亦指美團是內地互聯網行業的首選股，外賣業務受監管及競爭的影響較少，料到店業務可持續改善。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約5,760萬元，而且主要流入約3個月年期即8月份到期的認購證。淡倉方面，本周三(11日)及四共錄得約1,840萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，昨日北水繼續買入美團，錄得約18.9億元資金淨買入。
投資者如看好，要留意8月份到期的產品不少已累積一定街貨，可留意屬行使價200元以下、3個月期以上的低街貨選擇中，槓桿最高的美團購(27726)。 熱門選擇可留意屬中期的美團購(15108)。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市美團牛(51274)，為市場上150元收回水平牛證中最高槓桿，近牛選擇可留意美團牛(60200)，與現價有約15及25元收回距離。
美團購(27726)，行使價188.98元，2022年08月16日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、高槓桿，行使價200元以下、2個月期以上的低街貨選擇中，槓桿最高。
美團購(15108)，行使價209.08元，2022年09月27日到期，實際槓桿4.4倍，熱門、中期
美團牛(51274)，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，新上市貼牛。
美團牛(60200)，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團沽(11186)，行使價135元，2022年09月13日到期，實際槓桿2.9倍，熱門。
美團沽(12967)，行使價116.78元，2022年09月07日到期，實際槓桿3.2倍，高槓桿。
美團熊(66042)，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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