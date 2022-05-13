【高盛推介】美團重上160元　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團近期表現反覆，昨(12日)回落至150港元水平後，今(13日)早重上160元水平，暫高見164.3元，最新仍漲逾4%，領漲大市。有券商指美團受內地近期疫情防控及宏觀經濟的影響其今年整體收入，但該行亦指美團是內地互聯網行業的首選股，外賣業務受監管及競爭的影響較少，料到店業務可持續改善。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約5,760萬元，而且主要流入約3個月年期即8月份到期的認購證。淡倉方面，本周三(11日)及四共錄得約1,840萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，昨日北水繼續買入美團，錄得約18.9億元資金淨買入。

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