姚浩然：港股短期難睇好　騰訊380元阻力大

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美國4月份通脹數據均高過預期，CPI短期有機會於高位徘徊，市場亦擔心聯儲局提速加息，預料6、7月加息幅度有機會維持0.5厘，一次性加0.75厘的機會則較微。他提醒，港股短期要留意銀行體系結餘問題，金管局購入港元以維持聯系滙率制度，若購入額度加大，有機會令拆息上升，銀行因而提早加息，對地產公司及高債務股份造成影響。他指出，港股短期難有升幅，恒指料於19,000至20,500點上落。

虛擬貨幣穩定幣與美元脫鈎，姚表示，虛幣價格波動影響金融市場，穩定幣價值下跌，投資者減持，造成骨牌效應，穩定幣持有者或減持債券，有機會導致債券價格下跌，債息上升，市場預期美國通脹壓力大。姚指出，股市走勢將取決於聯儲局加息進度、美匯指數、標普500指數期貨風險，以及債息能否於2.8厘附近喘定。