姚浩然：港股短期難睇好 騰訊380元阻力大
2022年05月13日 11:29
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美國4月份通脹數據均高過預期，CPI短期有機會於高位徘徊，市場亦擔心聯儲局提速加息，預料6、7月加息幅度有機會維持0.5厘，一次性加0.75厘的機會則較微。他提醒，港股短期要留意銀行體系結餘問題，金管局購入港元以維持聯系滙率制度，若購入額度加大，有機會令拆息上升，銀行因而提早加息，對地產公司及高債務股份造成影響。他指出，港股短期難有升幅，恒指料於19,000至20,500點上落。
虛擬貨幣穩定幣與美元脫鈎，姚表示，虛幣價格波動影響金融市場，穩定幣價值下跌，投資者減持，造成骨牌效應，穩定幣持有者或減持債券，有機會導致債券價格下跌，債息上升，市場預期美國通脹壓力大。姚指出，股市走勢將取決於聯儲局加息進度、美匯指數、標普500指數期貨風險，以及債息能否於2.8厘附近喘定。
中芯國際(00981)首季盈利4.47億美元，按年增長1.8倍；收入18.42億美元，按年升66.9%；毛利率40.7%，按年增加18個百分點。中芯預期第二季度收入按季增加1%至3%，毛利率介乎37%至39%的範圍內。姚表示，首季盈利及第二季度收入預期屬市場預期之內，但第二季毛利率指引較首季低。他指近期海外晶片股整體下跌，認為中芯吸引力不大，相反看好美國晶片龍頭企業業績不俗，可以趁低位吼入。
多隻新經濟股下周放榜，包括京東集團(09618)、騰訊控股(00700)及小米集團(01810)。姚指出，投資中資科技股宜審慎，預計騰訊首季盈利或跌超過一成，內地科技公司受疫情拖累，廣告及銷售收入減少，遊戲業務亦受監管政策影響。他預計騰訊在380元阻力重重，下方望320元，投資者可於330元吸納。