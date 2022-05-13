【高盛推介】美股近期疲弱 宜先鎖定利潤
2022年05月13日 11:35
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：在早前美國聯儲局宣布本月加息0.5厘後，美股反彈力度疲弱，加上日前美國公布上月通脹率達8.3%，高過市場預期，引致市場擔心通脹高企，促使美聯儲更主動加息。美股持續受壓，三大指數均已連跌多時，於本周更3度創1年新低。
觀察個股輪證資金流向，昨(12日)納指好倉獲資金轉向流入，有約50萬元。納指淡倉則於本周三(11日)則錄得約450萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
道指方面，上周五(6日)至本周三共錄得約120萬元資金流入好倉後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約120萬元。
標指方面，本周三及本周四共錄得約100萬元資金流入好倉。上周五至本周四皆錄得資金流入淡倉。
投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，基於近期美指走勢，可考慮在部署時選擇換馬策略，即將早前已買入兼獲利的貼價或價內產品沽出以鎖定部分利潤，並轉而買入其他相對價外產品以保持槓桿參與市場。
淡倉的納指方面可留意屬市場上2個月期以上的認沽證中，槓桿最高之一的納指沽(10386)。道指方面可留意屬市場上2個月期以上的認沽證中，槓桿最高之一的道指沽(10401)。標指方面可留意年期約4個月，屬貼價的低街貨標指沽(10395)。
納指沽(10386)，行使價10,450點，2022年09月16日到期，實際槓桿6.0倍，市場上2個月期以上產品中，槓桿最高一。
道指沽(10401)，行使價27,380點，2022年09月16日到期，實際槓桿8.0倍，市場上2個月期以上產品中，槓桿最高一。
標指沽(10395)，行使價3,788點，2022年09月16日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、低街貨。
投資者如看好後市表現，則需注意因指數回落令早前活躍產品變得價外，部分亦累積一定街貨，風險較高，因此可轉移留意貼價產品。納指方面可留意年期約4個月，屬高槓桿的納指購(10374)。道指方面可留意年期約4個月，屬高槓桿的道指購(10372)。標指方面可留意年期約4個月，屬高槓桿的低街貨標指購(10341)。
納指購(10374)，行使價14,550點，2022年09月16日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿。
道指購(10372)，行使價36,050點，2022年09月16日到期，實際槓桿14.8倍，高槓桿。
標指購(10341)，行使價4,800點，2022年09月16日到期，實際槓桿17.2倍，高槓桿、低街貨。
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