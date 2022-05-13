【高盛推介】美股近期疲弱　宜先鎖定利潤

高盛(亞洲)有限責任公司：在早前美國聯儲局宣布本月加息0.5厘後，美股反彈力度疲弱，加上日前美國公布上月通脹率達8.3%，高過市場預期，引致市場擔心通脹高企，促使美聯儲更主動加息。美股持續受壓，三大指數均已連跌多時，於本周更3度創1年新低。

觀察個股輪證資金流向，昨(12日)納指好倉獲資金轉向流入，有約50萬元。納指淡倉則於本周三(11日)則錄得約450萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

道指方面，上周五(6日)至本周三共錄得約120萬元資金流入好倉後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約120萬元。

標指方面，本周三及本周四共錄得約100萬元資金流入好倉。上周五至本周四皆錄得資金流入淡倉。

投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，基於近期美指走勢，可考慮在部署時選擇換馬策略，即將早前已買入兼獲利的貼價或價內產品沽出以鎖定部分利潤，並轉而買入其他相對價外產品以保持槓桿參與市場。

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