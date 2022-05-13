科技女股神旗艦基金跌至疫後低位　慘成冧市震央

外媒報道，有「科技女股神」之稱的方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)，其旗艦級基金瀕臨跌破疫情以來最低收市價。

在創下有記錄以來第三差表現的第二天，在紐約時間周四(12日)，ARK Innovation ETF在盤中曾下跌2.8%。截至周三(11日)的5個交易日，該基金出現創紀錄的跌勢，今年以來跌幅高達61%。現價距離2020年3月大跌市的谷底只有為3.4%，當時疫情在全球蔓延引發歷史性冧市。

隨着通脹飆升和央行急於大幅加息，華爾街全面拋售高價科技股，伍德主要的ETF首當其衝。Markets.com首席市場分析師Neil Wilson表示，加息周期下，投機性科技股受到重創。而ARK及其Innovation基金，會是大跌市的震央。

不過伍德仍堅稱，旗下ARK Investment Management的投資期限為5年，市場動盪只會讓她偏好的股票變得更便宜。該公司經常利用市場回調加注，並利用本周數碼資產大跌增持Coinbase Global。

這家美國最大加密貨幣交易所的營運商近來股價暴跌，因整個行業陷入熊市，且先前其財報不如預期。儘管如此，根據ARK的每日交易更新，Wood旗下的ETF周四增加近55萬股Coinbase股票。

值得注意的是，投資者似乎仍未出現恐慌情緒。隔夜數據顯示，周二(10日)只有約3,300萬美元撤離ARK Innovation ETF，意味着它在5月仍有超過5億美元的淨流入。