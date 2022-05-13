虛擬貨幣現掟貨潮　耶倫：未影響金融穩定

作為全球第四大穩定幣，聲稱與美元掛鈎的TerraUSD(UST)周四(12日)在虛擬貨幣市場大受衝擊，波及另一種主要穩定幣泰達幣(Tether)跌破美元掛鈎價，比特幣亦跌至16個月以來低位。不過，美國財長耶倫指事件未致於影響金融系統穩定。

數據顯示美國通脹熾熱，投資者更憂慮央行積極收緊政策影響經濟，導致風險資產的拋售潮在本周加劇，席捲虛擬貨幣市場。

據CoinMarketCap的數據顯示，拋售潮已導致所有虛擬貨幣的綜合市值跌至1.2萬億美元，較去年11月下跌近一半。

該網站數據又顯示，泰達幣在全球交易市場較早時跌至低見95美仙。比特幣周四觸及25,401美元低位，是2020年12月28日以來最低位。

在UST醞釀大冧市前夕，耶倫周二(10日)出席聽證會回應議員提問時指出，UST突然貶值證明穩定幣存巨大風險，在穩定幣快速增長同時，必然伴隨着風險，呼籲議員在年底前完成相關監管。

TerraUSD跌破其美元掛鈎價，導致其周三(11日)跌至31美仙，周四則報38美仙左右。