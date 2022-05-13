電盈：MIRROR非單天寶至尊　ViuTV投資其他藝人

他在會中提及，香港經濟受到第5波疫情影響，但首季ViuTV黃金時段及數碼串流收視率均大幅提升，20至49歲的年齡層增長尤明顯。廣告客戶開支趨審慎，但ViuTV首季廣告收入仍錄雙位數字增長，公司將持續拓展內容製作及藝人管理等業務，並計劃拓展海外市場，逐步提升海外收入。

他又指，俗稱「黃Viu」的OTT業務在東南亞「唔係排第一，就係第二」。有見Netflix及Disney+等串流平台用高成本製作節目，但公司對節目製作成本方面仍比較審慎。

有股東問及有關MIRROR的演唱會門票訂購情況，李表示，留意到周四優先訂購反應熱烈，未來將視乎需求及股東利益，考慮增加演唱會次數和門票供應，亦會作適當調整，令客戶更易看到演唱會。

亦有股東問及李澤楷可否列出MIRROR成員名稱，李未有正面回應，但指目前MIRROR處於收成期，而旗下仍有50名藝人組成的組合正在投資期。