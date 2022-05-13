航運專家：內地港口問題醞釀另一場美國供應鏈災難

外媒報道，貨運公司Alba Wheels Up International總裁Sal Stile警告，內地塞港問題是全球經濟「黑天鵝」，恐怕會導致美國在今年夏天經歷另一場供應鏈災難，推升美國通脹率。

身為航運專家的Sal Stile預期，由於亞洲疫情大爆發、中國清零政策衍生上海封控、停工、塞港及潛在港口關閉等危機，對中國進口及經濟帶來衝擊，最終會影響到美國供應鏈，繼而拖垮美國經濟。

中國堅持清零政策，內地不少城市半封城，百多艘貨船等待進入內地港口，積壓訂單導致4月從中國運往美國港口的貨櫃數量，創今年以來新低。Stile指出，清零政策是中國獨有的，大家不知道甚麼時候會再有港口關閉。他警告，供應鏈的問題才剛剛開始，預計整個夏天都會看到問題真正波及到世界各地，包括美國。

Stile又預測，供應鏈受阻的連鎖反應是，零售店貨架及季節性商品的價格飆升。傳統上，夏季是美國最繁忙的進口季節，美國港口進口吞吐量將超乎常規水平，季節性用品進口量將暴增。目前供應鏈仍然非常脆弱，美國的港口仍然存在設備短缺的問題，而且不知道情況何時才回復正常。他又預計，去年一整年的貨船運費價格非常高，而今年夏天旺季，運費可能較去年更高。