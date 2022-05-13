畢馬威預計內地將公布進一步支持經濟增長政策

內地一度因應新冠肺炎疫情而停工停產，會計師行畢馬威中國認為，在疫情下，中國經濟下行的壓力加大。基於中國政府早前於兩會制訂經濟增長5.5%的目標，現時面對相當壓力，預計未來數月當局將公布進一步支持經濟增長的政策。

畢馬威中國首席經濟學家康勇表示，疫情和防控措施將對內地第二季經濟產生較大影響，加上目前全球經濟不確定因素較多，地緣衝突導致大宗商品價格波動、國際供應鏈衝擊持續、發達經濟體貨幣政策加快收緊，未來一段時間中國經濟面臨較大的下行壓力，預期宏觀政策將進一步發力，加大財政和貨幣政策的支持力度，穩定經濟增長。

該行在一份報告中提到，內地部分城市自3月中起全面封城，單計4月，有41個城市部分地區錄得地區感染十日以上，佔中國人口的21.5%及GDP的25.7% 雖然第一季中國工業生產增長強勁，但防疫政策加強下限制流動性，影響物流及供應鏈運作，為中國第二季經濟增長增添壓力。3月工業生產使用率自2月的77.5%下降至75.8%

事實上，內地零售銷售表現疲弱，3月零售銷售按年下降3.5%，為2020年8月以來首次錄得跌幅。3月中國失業率自2月的5.5%上升至5.8%，畢馬威中國相信，市民消費仍然將會趨向謹慎。

為應對經濟增長放緩，中國政府分別透過財政及貨幣政策支持增長，包括於第一季發行1.3萬億元人民幣的政策專項債以支持基建投資，人民銀行亦於4月下降存款準備金率，為市場注入5,300億元人民幣流動性。該行預期，下一階段，貨幣政策將繼續加大支持力度。