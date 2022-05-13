新地元朗石湖圍地皮向城規會申建逾1.4萬伙住宅

據城規會文件，新地將上述地盤劃分為兩宗個案提交申請，兩幅相連用地鄰近石湖圍新村，其中較大一幅佔地約977,960方呎，要求由「綜合發展區」改劃為「綜合發展區(1)」地帶，擬議地積比率7倍，興建24幢36至47層高分層大樓，住宅樓面約5,494,532方呎，涉及12,575個單位，另設約422,656方呎商業設施，當中包括長者鄰舍中心、幼兒中心及安老院連長者日間護理單位等社福設施，並預留約66,738方呎面積作學校用途。

至於另一幅用地位於整個地盤較中央的位置，佔地約238,319方呎，要求將地皮改劃為「住宅(甲類)」用途，以7.5倍地積比率，興建4幢38至41層高分層樓宇，住宅及非住宅樓面分別約907,476及139,612方呎，提供1,990個單位，亦會設有長者鄰舍中心等設施。

申請人指出，是次申請案審視了北部都會區、以及新田/落馬地區發展方向轉變所帶來的機遇，釋放最大發展潛力以提供房屋供應。