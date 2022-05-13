亞太區旅行限制放寬　攜程：旗下訂單數按年增54%

其中，南韓4月起放寬入境限制，已接種新冠疫苗的旅客毋須接受任何檢疫措施，而戶外佩戴口罩令也於5月取消，帶挈該網站4月份當地航班預訂按年飆3.83倍，較3月份上升39%。自3月1日以來，查看航班產品的用戶數量也按年增長近150%。國際旅行需求增長亦強勁，與2月相比，4月的出境航班增加兩倍；3月及4月海外酒店預訂數量分別增加60%和175%。

港人另一旅遊愛點泰國，已接種新冠疫苗的國際旅客不再需要在出發前或抵達後進行新冠病毒測試，而在宣布此消息當日(4月22日)，查看當地酒店資料的用戶數量，較對上一個周五增加 29%，而國內航班預訂數量則增長約20%。整個4月份，泰國站的整體預訂數量(包括航班、住宿、汽車租賃及景點門票／本地團)按年增長 85%。獨立航班預訂數量按年增長73%，而住宿預訂數量的按年增幅更為顯著，達到130%。

至於香港方面，港府陸續放寬社交距離，本地旅遊團亦恢復營運。該網站香港4月本地住宿預訂數量按年增長6%，而在航班禁飛等旅行限制進一步鬆綁，4月底包括本地和國際在內的獨立訪客和產品訂單數量較2月增加接近一倍。此外，被禁止入境逾兩年的非香港居民，亦可於5 月再次進入香港，預期入境旅客人數會逐步上升。另港府派發第二輪電子消費券，有望惠及旅遊行業，料宅度假(Staycation)人數有所增加。