【棄車保帥】穩定幣UST重新「掛鈎」　姊妹幣Luna「清零」

幣圈近期重演「金融風暴」！宣稱與美元等值掛鈎的穩定幣TerraUSD(UST)慘遭「大鱷」沽空，價格幣一度重挫近80%，低見0.2美元；本應有拱衞作用的Luna幣亦失效，曾24小時內急瀉超過97%，一周內由85美元直插至26美分，價值「清零」。

有幣圈人士指，UST的運行不同於其他以美元維護價值的穩定幣，而是一條獨特的算法：若UST價值低於1美元，持有者可以將該幣兌換成價值1美元的Luna幣，值此減少UST的數量以維持其「稀缺性」，並提高價值；UST價值高於1美元時的道理亦是一樣，持有者則可銷毀Luna並鑄造新的UDT。

不過，當UST與美元大幅脫鈎，亦令投資者對Luna失去信心，價格繼而插水。

及此，Terra創辦人Do Kwon亦於社交媒體上宣布「救市」方案，計劃將UST由「算法穩定幣」，變成「抵押穩定幣」，將基礎資金池由5,000萬美元增加至1億美元，以刺激鑄幣能力由2.93億美元提升至12億美元。交易平台CryptoCompare數據顯示，截至本港時間下午4時許，UST重回「掛鈎」水平，回升至每枚0.9982美元；Luna則殘見0.73美仙。