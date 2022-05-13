二手樓價指數按周跌0.81%　連升兩周後回落

中原城市領先指數CCL報181.25點，按周跌0.81%，連升兩周後回落。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.31點，按周跌1.30%。CCL(中小型單位)報180.56點，按周跌1.16%。CCL連升2周後回軟，CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升3周後回軟。但三大整體指數仍然高於上一個下跌的低位，樓價走勢反覆向上，兼繼續窄幅遞升。CCL短期目標由182點上升到184點。

四區樓價齊升2周後單周齊跌，走勢各自反覆上升。港島CCL_Mass報186.83點，按周跌0.73%，結束2周連升。九龍CCL_Mass報175.75點，按周跌1.23%，結束3周連升。新界西CCL_Mass報167.65點，按周跌1.91%，結束2周連升。新界東CCL_Mass報193.92點，按周跌1.46%，結束2周連升。

樓價見底回升6周計，CCL累升2.20%，CCL Mass累升1.78%，CCL(中小型單位)累升1.94%，CCL(大型單位)累升3.53%。港島CCL_Mass累升3.73%，九龍CCL_Mass累升1.88%，新界西CCL_Mass累升1.15%，新界東CCL_Mass累跌0.48%。