道期升逾200點 油價漲近1%
2022年05月13日 16:12
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●美匯指數報104.55；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.8012；美元兌日圓報128.81；歐元企1.0417，英鎊處1.2220。金價報1,823美元。布油報108.65美元，紐油報106.97美元。比特幣企3萬美元水平。道指期貨升248點。
●市後關注點
22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數
●恒生指數全日收報19,898點，升518點或2.68%。國企指數收報6,807點，升212點或3.22%；科技指數收報4,038點，升174點或4.5%。主板成交1,166億港元。恒指全周累跌103點或0.51%；科指守住4,000點大關，全周微升2點。https://bit.ly/3FJvvrr
-MSCI中國指數納入33家中企，泡泡瑪特入圍。
-日清食品首季少賺3%，不派息。
-香港電訊：今年5G用戶比例冀增至3成。
-摩通予瑞聲科技目標價22.1元，評級維持「中性」。
-電盈：MIRROR非單天寶至尊，ViuTV投資其他藝人。
●滬綜指收升29點，地產股漲2.6%，煤炭股升近2%，傳媒娛樂股升1.3%，金融股升0.8%。https://bit.ly/39Z0qV6
●中國經濟：
-內地4月新增人民幣貸款減至6,454億元，遠遜預期。
-瑞銀汪濤：5月內地貿易增速有望邊際改善，人民幣年中恐跌到...
-畢馬威預計內地將公布進一步支持經濟增長政策。
●「幣豪」身家大縮水！幣安創辦人失近6,600億元。
●駿隆：4月MPF回報跌4.7%，人均蝕逾11,488元。
●歐達禮料全球虛擬貨幣監管機構或1年內成立。
●亞太區旅行限制放寬，攜程：旗下訂單數按年增54%。
●航運專家：內地港口問題醞釀另一場美國供應鏈災難。
●滙豐18間分行變打卡熱點，貼激勵語句為全城打氣。
●寧德時代與泰Arun Plus達成CTP技術許可協議。
●鮑威爾後悔未有及早加息，未來取態更鷹？
●美股：
-科技女股神旗艦基金跌至疫後低位，慘成冧市震央。
-馬斯克身家蒸發逾4,200億，成今年來損失最慘重富豪。
-市場憂交易爛尾，Twitter市值挫，大幅低過收購價。
-花旗指美股開始脫離泡沫區域，宜吸呢類股份...