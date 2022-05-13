【產經直播】港股下周點部署？

隔晚美股個別發展，不過港股周五(13日)則高開235點後，走勢持續向上，最終收報19,898點，升518點。美聯儲局主席鮑威爾重申支持未來兩個月加息半厘，換言之排除加0.75厘的可能性，不過，美國通脹高企，4月PPI按年急升11%高於預期，加上人民幣及港元疲弱，港股短期難大升？股民下周點部署？

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