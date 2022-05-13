【產經直播】港股下周點部署？
2022年05月13日 16:18
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隔晚美股個別發展，不過港股周五(13日)則高開235點後，走勢持續向上，最終收報19,898點，升518點。美聯儲局主席鮑威爾重申支持未來兩個月加息半厘，換言之排除加0.75厘的可能性，不過，美國通脹高企，4月PPI按年急升11%高於預期，加上人民幣及港元疲弱，港股短期難大升？股民下周點部署？
小米(01810)在印度業務再遇糾紛，最新有傳印度稅務機關凍結小米價值逾37億港元的資金，作為涉逃稅調查的一部分，另外，印度打擊金融犯罪的機構亦要求法院重新凍結小米7.25億美元資金，但周五(13日)未有影響股價，收市升6%，股份前景？
中芯國際(00981)首季盈利為4.47億美元，按年增長1.82倍，收市升1%，呢份業績點樣解讀？
領展(00823)購入內地3個物流資產，收市升2%，收購內地物流對業務有幾大正面影響？本港疫情好轉，再加上港府刺激消費下，股份值唔值得現水平買入？
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