錦上路站柏瓏II首推168伙　折實平均呎價1.7萬

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，首張價單屬「繼續開心價」，較項目上一期有輕微加幅。首張價單包括29個一房單位、107個兩房單位、26個三房單位及6個四房單位。而今批入場單位為第1期第1座1樓B8室，實用面積352方呎，屬一房間隔，折實呎價17,755元。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，今次呎價最低的單位為第1期第7座1樓B7室，實用面積445方呎，兩房間隔，折實價為740.37萬元。

中國海外地產董事總經理游偉光指，三房入場單位第1期第7座5樓A1室，實用面積679方呎，折實售價1,202.37萬元，呎價約17,708元。

至於整批單位實用面積由352至974方呎，折實售價由624.96萬元至1,767.52萬元，折實呎價由16,638元至19,567元。項目將於明日起收票，短期內有機會加推，最快下周開售。

資料顯示，柏瓏II總共提供805伙，預計關鍵日期為2024年11月9日。至於該系列項目I期，曾於上月以折實平均呎價約17,608元，推出首張涉及168伙的價單。