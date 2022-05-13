畢馬威：防疫措施鬆綁有助香港經濟逐步回穩

本港首季經濟按年實質收縮4%，結束4個季度升勢。經季節性調整後，經濟按季收縮3%。會計師畢馬威中國指出，第5波新冠肺炎疫情對香港經濟造成明顯衝擊，並再次陷入收縮狀態。隨着疫情降溫，且防疫措施陸續鬆綁，加上港府派發第二輪電子消費及新一輪保就業計劃，相信有助香港經濟逐步回穩。

該行提到，香港就業市場因疫情承壓，上季失業率上升，特別是與消費及旅遊、建築及藝術娛樂等相關的行業，認為本港短期就業市場仍將面臨一定壓力，但隨港府的紓困措施出台，有助穩就業。另外，地緣衝突將導致今年全球經濟增速顯著放緩，外需進一步回落，香港出口將繼續承壓。不過近期香港本地疫情出現回穩態勢，跨境運輸不暢的問題將有所緩解，可為香港出口提供一定支撐。

畢馬威指出， 在中企赴美上市面臨不確定性的背景下，香港繼續成為回歸上市的首選地。在投資行業板塊方面，一季度工業市場、信息技術、媒體及電信行業以及醫療保健及生命科學行業是募資總額排名前三的行業，佔募集總額的91%。截至目前，有超過150家公司正在申請港交所上市，預計下半年香港資本市場將重新回溫。