中國國航4月客運運力投入驟減78%
2022年05月13日 19:50
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（中新社圖片）
中國國航(00753)公布，4月客運運力投入(按可用座位公里計)按年下降78%，按月下降35.9%；旅客周轉量按年下降 83.9%，按月下降40.7%。其中，國內客運運力投入按年下降78.8%，按月下降 35.6%；旅客周轉量按年下降 84.5%，按月下降 41.7%；國際客運運力投入按年下降44.1%，按月下降 33.7%；旅客周轉量按年下降 35.8%，按月上升8%；地區客運運力投入按年下降 74.0%，按月下降 52.5%；旅客周轉量按年下降85%，按月下降56.4%。
月內平均客座率為54.7%，按年下降19.8個百分點，按月下降4.4個百分點。其中，國內航線按年下降20個百分點，按月下降5.8個百分點；國際航線按年上升6.4 個百分點，按月上升19個百分點；地區航線按年下降27.2個百分點，按月下降3.3個百分點。
貨運方面，貨運運力投入(按可用貨運噸公里計)按年下降23.6%，按月下降10.5%；貨郵周轉量(按收入貨運噸公里計)按年下降 5.7%，按月下降7.3%；貨運載運率為43%，按年上升8.1個百分點，按月上升1.5個百分點。