減價提高承接力　碧濤花園三房戶累減107萬沽

二手市場減價貨承接力強，沙田碧濤花園套三房單位，放盤8個月，累減107萬元後售出，成交價878萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，筲箕灣ISLAND RESIDENCE中層B室，實用面積約238方呎，開放式間隔，年初時開價約590萬元，至5月份調整叫價至約560萬元，原業主沽貨換樓，減價至545萬元成交，呎價約22,899元。

●利嘉閣陳家豪指，鰂魚涌康怡花園H座中層3室，實用面積約524方呎，兩房間隔，近日以868萬元成交，呎價約16,565元，原業主於2009年以約290萬元購入，持貨約13年帳面獲利約578萬元，物業升值約2倍。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角半山寶馬山花園3座低層A室，實用面積約875方呎，三房間隔，成交價達1,670萬元易手，呎價約19,086元，新買家為區外投資者。

●中原林龍南透露，北角維港頌7座中層B室，實用面積約1,317平方呎，套四房間隔，享全海景，以5,138萬元易手，呎價約39,013元，原業主於2017年4月以5,619萬元買入，持貨約5年帳面蝕481萬元，單位貶值約9%。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角丹拿花園5座低層E室，實用面積約674方呎，原屬套三房設計，成交價約1,135萬元，呎價約16,840元，原業主開價1,188萬元，微減約4.5%獲承接。

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九龍區

●香港置業胡耀才指，啟德煥然壹居H3座中層A室，實用面積約562方呎，兩房間隔，望街景，以約1.85萬元放1個月後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價1,500元，以1.7萬元租出，呎租約30.2元。

●利嘉閣鮑允中表示，九龍灣淘大花園L座高層3室，實用面積約322方呎，原則兩房間隔，現改為一房，望樓景，原先開價650萬元，最終以571萬元成交，呎價約17,733元。

●中原曾向杰稱，何文田半山壹號半山徑26號中層戶，實用面積約1,662方呎，四房雙套房間隔，另設工人套房，以3,950萬元沽出，呎價約23,767元，原業主於2008年6月以3,001萬元購入，持貨近14年帳面獲利949萬元離場。

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園5月暫僅錄4宗買賣，平均實用呎價約16,708元，單位為2期9座高層B室，實用面積約389方呎，兩房間隔，享內園景，議價後以673.8萬元成交，呎價約17,321元。

●香港置業曾家輝指，長沙灣昇悅居8座中層G室，實用面積約604方呎，三房間隔，望內園景，以約1,200萬元放盤約半年後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價68萬元，以約1,132萬元易手，呎價約18,741元，新買家為首置客。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨5月暫錄13宗買賣，平均實用呎價約12,778元，屋苑3期百老匯街43號中層D室，實用面積約653方呎，三房間隔，望街景，最初開價840萬元，議價後獲同區換樓客以825萬元承接，呎價約12,634元。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田碧濤花園3期峰景閣中層D室，實用面積約787方呎，套三房間隔，望山景，原先開價985萬元，放盤8個月，減幅約11%，累減107萬元，終獲買家以878萬元承接，呎價約11,156元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田濱景花園2座低層E室，實用面積約555方呎，三房，望園景，業主放盤5個月，叫價850萬元，減80萬，減幅約9.4%，以770萬元沽出，呎價約13,874元。

●中原曹嘉華指，東涌區5月累錄約50宗租賃成交，映灣園10座極高層D室，實用面積約725方呎，套三房間隔，向東南，月租叫價1.9萬元，不設議價空間，放盤兩星期迅速租出，呎租26.2元，新租客為外籍家庭客。

●祥益林英傑表示，屯門御海灣1座高層P室，實用面積約299方呎，一房間隔，區內客為鄰近家人及工作地點，而且單位內附大部分家具，而業主考慮到租客願意預繳半年租金，提供500元的議價空間，租客遂便以1.25萬元即睇即租，呎租約41.8元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居10座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內首置綠表客見屋苑鄰近工作地點，可步行往返，加上可承做較長年期的按揭，獲減價43萬元，於未補價第二市場以467萬元購入自用，呎價約7,889元。

●中原葉津榮指，屯門區5月累錄約70宗二手買賣，包括錦華花園A座低層7室，實用面積約330方呎，兩房間隔，叫價558萬元，吸引一名已覓盤一段時間的用家即睇即還價，終減價33萬元，以525萬元沽出，呎價約15,909元。

●美聯曾祥聰稱，屯門瓏門3座低層H室，實用面積約723方呎，套三房間隔，新買家睇樓半年，早前曾入票大型新盤，回流二手市場，以1,173.8萬元購入，較開價低約2%，呎價約16,235元。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋屏欣苑B座低層6室，實用面積約570方呎，套三房間隔，獲區內綠表客垂青，見單位有裝修可即入住，未補價第二市場以575萬元成交，呎價約10,088元，原業主於2018年以約264.74萬元購入，帳面賺約310.26萬元。

●美聯郭仲雅指，元朗加州花園1A期芙蓉徑丹號獨立屋，實用面積約1,016方呎，套三房間隔，連車位，設私家花園、天台，買家睇樓一次，即以1,250萬元購入，累減幅度逾7%，呎價約12,303元，原業主在2018年6月1,068萬元購入，帳面升值約17%。

●中原王勤學透露，元朗溱柏及朗屏8號近日成交加快，兩日內錄得4宗買賣，朗屏8號5座低層B室兩房戶，實用面積約491方呎，叫價780萬元，零議價沽出，呎價約15,886元，原業主於2019年5月以674.5萬元買入，約3年帳面賺105.5萬元，升值約16%。

●利嘉閣莫永澤表示，粉嶺欣翠花園1座低層E室，實用面積約791方呎，套三房間隔，以858萬元連車位易手，呎價約10,847元，新買家為外區客，因遷就家人搬回北區，商議數天後即拍板入市。

●中原陳敬天指，粉嶺及上水區5月暫錄約16宗二手買賣，其中粉嶺居屋嘉盛苑C座中層6室，實用面積約438方呎，兩房間隔，開價約480萬元，議價後於已補價自由市場價以460萬元獲承接，呎價約10,502元，新買家為用家。

●中原方翰達表示，大埔居屋大埔廣場花園5月暫錄約1宗買賣，單位為2座低層E室，實用面積約390方呎，兩房間隔，已補價自由市場放盤開價約468萬元，議價後以433萬元易手，呎價約11,103元。

●世紀21奇豐周淑萍稱，火炭駿景園2座低層B室，實用面積約594方呎，兩房間隔，望山景，放盤開價920萬元，累減75萬元，減幅8.2%，成交價845萬元，呎價約14,226元。

●中原黎宗文稱，大圍名城5月暫錄約4宗買賣，盛世1座北翼中層A室，實用面積約689方呎，套三房間隔，開價約1,288萬元，日前議價後以1,245萬元易手，呎價約18,070元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍恒峰花園2座中層E室，實用面積約640方呎，套三房間隔，終以850萬元沽出，呎價約13,281元，原業主於2016年2月以545萬元購入，持貨約6年沽售，帳面獲利305萬元，期內升值約56%。

●美聯林靖如表示，大圍居屋豐盛苑C座中層19室，實用面積約381方呎，一房間隔，累減3%至428萬元，於已補價自由市場易手，呎價約11,234元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區5月錄約40宗二手買賣，新港城暫錄約2宗，屋苑M座低層5室，實用面積約551方呎，三房間隔，開價約890萬元，議價後以848萬元易手，呎價約15,390元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢竹洋路璟瓏軒單號村屋全幢，套四房間隔，望山景，連天台，原先叫價2,880萬元，減價580元，減幅達20.1%，最終以2,300萬元成交。

●香港置業傅志煌指，將軍澳區本月至今已錄近70宗成交，包括MONTARA第2A座高層E室，實用面積約559方呎，兩房連儲物室設計，以1,120萬元放盤1個半月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約79萬元，以1,041萬元承接，呎價約18,623元。

●美聯梁傑表示，將軍澳天晉7座中層B室，實用面積約872方呎，套三房連士多房間隔，吸引同屋苑的家庭客承接換樓，單位叫價1,900萬元，議價後以1,855萬元成交，減幅約2.4%，呎價約21,273元。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳中心3座中層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，新近以828萬元易手，呎價約17,806元，屋苑本月暫錄6宗買賣，現時約178個單位放售，入場價770萬元起。

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