小麥庫存銳減　恐迫各地「本土優先」再扯高通脹

近期環球大冧市，所有主要資產皆無幸免，源於市場憂慮通脹太猛而經濟下滑，可惜危機至今仍在惡化，糧食風暴持續，海陸糧價齊升！陸地方面，受戰爭和極端天氣等影響，美國農業部突降全球小麥產量預測，刺激相關期貨合約再次飆至歷史高位附近；咖啡豆價格也因巴西受冷空氣侵襲而上漲。海洋方面，日本降雨量減少，令日式料理常見的食材鰻魚供應下降。鑑於地緣政治和供應鏈問題猶在，多國轉向「糧食保護主義」，勢進一步推高通脹。

美國農業部最新報告指出，作為全球最大種植國之一的烏克蘭，已因戰事令今年小麥產量按年減少三分之一，出口量在2022至2023年度料按年大降47.36%至1,000萬噸。偏偏其他主要小麥生產國也在這期間面臨乾旱、洪澇和熱浪侵襲，故新一年度全球小麥庫存恐降至6年最低。

值得留意是市場原預期美國農業部要到6月，才會對全年穀物產出預測作出調整，故上述報告殺期貨交易員一個措手不及，芝加哥基準小麥期貨周四一度漲停，全日漲5.91%；周五則見獲利回吐，但全周已累漲逾6%，至每蒲式耳1,175.5美仙，再度上闖3月初創出的1,256美仙歷史高峰。小麥大升帶動替代品大豆和玉米也漲價，後者亦處於歷史高位附近。

美國本土因天氣問題，難以增產去彌補全球供應缺口。該報告指，美國德薩斯州和俄克拉何馬州等持續乾旱，冬小麥種植量料降至逾20年最低。至於主要用於飼料、食油和化學物提取的玉米產量亦見下跌，預期美國每畝田的玉米產出為177蒲式耳，較2月時的預測少4蒲式耳。

南美洲也遇天災，巴西氣象部門預測有一股強烈冷空氣進入境內，料5月16日前，該國的主要咖啡豆產區氣溫可能會急降至攝氏零下5度。巴西為阿拉比卡咖啡豆的主要產地，受消息影響，周三曾大漲7.9%，經過周四調整2.09%後周五亦漲0.16%至每磅2.1568美元。

回到亞洲，今年蒲燒鰻魚預計會漲價，據報受降雨量減少影響，用於養殖的鰻魚魚苗「白仔鰻」至今尚未游到日本沿岸和河流中，因此難以捕撈，較傳統捕撈高峰期4月延遲。截至4月底，日本國產蒲燒鰻魚的批發價為8,500至9,000日圓，按年漲價800日圓。由中國進口至日本的蒲燒鰻魚，每公斤價格也達3,900日圓，按年急飆近四成。

面對糧食漲價風暴，多國政府為了優先保障本土糧食供應，紛紛採取保護措施禁止農產品出口。根據國際糧食政策研究所(IFPRI)公布數據，俄烏衝突已導致23個國家轉向糧食保護主義，意味環球通脹很難大跌。例如印尼對棕櫚油發出口禁令，禍及相關食用品價格創新高，年內飆逾五成；俄國在入侵烏克蘭後更出現刻意「扣糧」，有分析指，俄國總統普京意在製造全球糧荒來與歐美打持久戰。

在本輪糧食亂局之中，中國暫時未見大礙。發改委表示，4月內地消費物價指數按年僅上漲2.1%，仍明顯低於其他主要經濟體，又稱會想方設法穩定糧油肉蛋奶果蔬等價格，堅決守好老百姓的米袋子菜籃子果盤子。