美股全線上揚　券商Robinhood升23%

獲准掌舵美國聯儲局4年的鮑威爾直言，不能保證美國經濟能在「收水」期間陷入衰退，惟美股周五(13日)早段反彈，之前連瀉6日的道指曾升268點，至31,998點；標指升48點，至3,978點；以科技股為主的納指升217點，至11,588點。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,718點，跌50點，低水181點。

美國參議院以壓倒性80票對19票投票票數，通過鮑威爾連任美國聯儲局主席。鮑威爾承認，要在遏抑近40年高位的通脹同時，成功達成經濟「軟着陸」，亦明白大幅加息帶來的傷害，惟聯儲局必需進取地行動，穩定物價不容失敗，否則經濟將無法運行。對於有批評指他收緊貨幣政策的行動過慢，他稱「無法肯定提早行動所產生的結果有何不同，聯儲局已力盡所能做到最好」。

世界首富馬斯克鯨吞Twitter的風波再添變數，事關他在周五(13日)開市前突然宣布暫緩交易，理據是要等待更多資料，證明Twitter上的垃圾或虛假帳戶佔可變現日均活躍用戶(mDAU)不足5%。即使他其後補充自己仍會盡力完成交易，Twitter周五早段仍瀉11.09%，被他用作融資工具的特斯拉(Tesla)則漲6.33%。

美銀表示，截至周三(11日)止一周，股市、債券、貨幣市場及黃金都見資金流出，其中科技股遭撤資11億美元，為今年最傷一周，以今年截至周四(12日)為止累瀉逾兩成、技術上進入熊市的蘋果公司(Apple Inc.)為例，指出「真正的投降為投資者拋售他們的愛股」。儘管標指短期或出現反彈，惟股票仍有下行空間。

善於以史為鑑的CFRA投資策略員斯托瓦爾警告，由二戰以來所出現的美股熊市共通點有四，分別為聯儲局展開緊縮周期、債息曲線「倒掛」、地緣局勢緊張、12個月內迎來經濟衰退，比起經濟「軟着陸」，聯儲局更有可能最終面臨經濟衰退。「新興市場之父」麥樸思認為，標指仍未見底，或許只是下行的開始，直至所有人都對股市失去希望。

不過，「迷因股」再現炒作，戲院營運商AMC及視像遊戲零售商GameStop周五早段分別續漲10.44%及11.11%。網上券商Robinhood獲虛擬貨幣交易平台FTX始創人Sam Benjamin Bankman-Fried增持，成為第三大股東，股價曾飆23.24%。