疫下全球手機市場萎縮　中芯憂國產品牌捱打

中芯一些工廠原定上季進行的例行年度維修，因疫情延至今季進行，趙海軍昨稱，為期兩至3天的維修，對生產帶來的影響大致5至6天，亦會把疫情對公司收入的影響控制在5%以內，惟公司月產能也會增加差不多2.8萬片(8吋晶圓等值)，跟上季相若，因此仍有望如期完成今季發貨的訂單，預計全年擴產幅度超過去年，試產中的深圳新置產能亦有望如期在今年底進入量產階段。他強調，疫情下中芯沒遭客戶撤單。

不過，趙坦言，就算中芯的生產進度正常，疫情對全個產業鏈影響可能會較大，把出廠晶片送去封裝和運輸發貨是另一回事。事實上，航運服務公司Alba Wheels Up International的總裁斯蒂萊更憂慮，內地「清零」抗疫政策引發的上海封城、停工、港口航船擠塞和潛在港口關閉，不但會衝擊內地進口和經濟，也會波及美國。

這位航運及海關專家直言，全球供應鏈依然非常脆弱，「清零」是內地獨有，大家永遠不知道令市場措手不及的「黑天鵝」事件甚麼時候再次出現或另一個港口關閉，料影響會在今夏蔓延全球，屆時運費或創今年新高，加上夏季正是傳統進口旺季，零售貨品和季節性商品價格恐進一步飆升。

對於市場關注近年各大晶片代工廠不斷擴產去迎接的所謂需求是否有水分，趙海軍分析比行家透徹得多。他指，這很視乎客戶從事的是甚麼晶片，以CMOS影像感應器(CIS)為例，現時景氣欠佳促使手機品牌傾向用中端的部件，高端及低端的CIS自然不吃香，總之「大家都能做的(晶片)一定過剩，只有一兩家能做或與客戶一起開發的比較好；龍頭客戶一定好；國際市場一定好，只做中國一定不好。」

不過，就算手機和PC需求顯著下跌，一些來自手機供應鏈的客戶手上有接近半年存貨、恐已停止下單，也有電源管理、模擬(現實及數碼信號之互換)和快速充電等個別部件亦缺貨，工業、新能源和電動車方面需求仍遠超供應，因此中芯的產能依然不敷應用，繼續滿載。

繼行業龍頭台積電準備漲價5至8%後，市傳其死敵三星電子亦與晶片代工的客戶磋商漲價，下半年起漲幅約15至20%不等，成熟製程漲幅較大，一些客戶已經接受，預定下半年生效，以應對物料和物流等成本增加的壓力。

趙海軍亦坦言，連政府管控的水、電、熱都有明顯漲價，一些原料漲幅多起來逾三成，「不漲的很少」，現在的生產已經開始使用漲價貨，連同員工也要加薪、新產能折舊比率較高等的壓力，足以砍掉毛利率10個百分點。而中芯漲價的原則仍是「與客戶友好協商」，配合對方研發之類需要，因此「一些能夠配合，一些沒加那麼多」。