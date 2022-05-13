新界鐵路項目新一期登場 九龍區有全新盤命名
2022年05月13日 21:57
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早前熱銷的新界鐵路站項目，乘勢推出新一期，公布首張提供168個單位的價單，折實平均呎價相較上一期僅輕微加價。市場預期，項目可望延續早前的熾熱銷情。另一邊廂，九龍區再有全新盤登場。
●元朗錦上路站柏瓏II折實平均呎價約17,898元首推168伙
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，全速作推售部署。繼昨日上載樓書後，今(13日)公布首張涉及168伙的價單，按最高16%折扣優惠計，折實平均呎價約17,898元，一房單位折實入場費約625萬元。
首張價單包括29個一房單位、107個兩房單位、26個三房單位及6個四房單位。而今批入場單位為第1期第1座1樓B8室，實用面積352方呎，屬一房間隔，折實呎價17,755元。資料顯示，柏瓏II總共提供805伙，預計關鍵日期為2024年11月9日。至於該系列項目I期，曾於上月以折實平均呎價約17,608元，推出首張涉及168伙的價單。
●長沙灣映岸主打一房戶
九龍區有全新盤登場，由香港小輪(00050)與市建局合作發展、並由恒基物業代理負責銷售的長沙灣通州街重建住宅項目，周五(13日)正式命名為映岸(The Symphonie)。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤提供262伙，戶型涵蓋開放式戶至三房，以一房戶為主打，預計最快6月可獲批預售樓花同意書，並有機會隨即推售。他預計項目向南部分單位，有機會享有海景。
●旺角利奧坊‧壹隅單日沽3伙 共涉2,175萬元
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧壹隅，最新連沽3伙，共涉逾2,175.9萬元。當中包括2座16樓B室，實用面積約328方呎，一房連儲物室間隔，成交價約833.7萬元，呎價約25,418元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，東鐵綫過海段通車進一步縮短市民來往新界及市區的車程時間，對樓市帶來正面影響，利奧坊系列坐享多線之優，不用依賴其他交通工具，可直接前往港島及新界各區，更節省時間。
●大埔天鑽連天台戶招標售1,838萬
中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽，最新錄得今年以來首宗成交。項目的第2座19樓D室，為實用面積944方呎的三房連天台單位，天台面積約855方呎，透過招標以1,838萬元成交，呎價約19,470元。
●白石角海日灣II三房呎價約15,724元
大埔白石角海日灣II最新沽出第9座16樓D室，實用面積1,019方呎，三房間隔，成交價為1,602.3萬元，呎價約15,724元。
●馬頭角瓏碧銷售展廳錄逾1,500組參觀客
九龍區新盤市場氣氛熱鬧，碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，日前以折實平均呎價24,520元首推50伙。據悉，截至今(13日)下午4時，項目示範單位及銷售展廳累計錄得逾1,500組參觀客人。
發展商表示，項目會所「瓏碧薈Club Allegro」佔地逾逾9,200方呎，提供18項設施，當中健身室劃分重訓區、帶氧運動區及空中瑜珈室。項目配置空氣淨化機及無觸式智能出入系統。同時亦透露項目管理費為每方呎4.5元。
●何文田晟林錄終止交易個案
據項目成交紀錄冊顯示，何文田晟林錄得一宗終止交易個案。該盤的11樓D室，實用面積400方呎的兩房單位，原本於去年10月以1,118.4萬元沽出，當時呎價為27,960元，惟交易已經終止。
●大圍站柏傲莊III累錄194宗終止交易
新世界發展(00017)發展旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，再新增1宗交易告吹個案，累計錄得194宗，佔項目原先已售845伙的近23%，取消交易單位涉銷售總額逾30.9億元。據一手住宅資訊網資料，該項目第8B座19樓B室，實用面積509方呎，兩房間隔，原於去年6月以1,026.7萬元售出，呎價約20,171 元，但交易已經終止。