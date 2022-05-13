新界鐵路項目新一期登場　九龍區有全新盤命名

早前熱銷的新界鐵路站項目，乘勢推出新一期，公布首張提供168個單位的價單，折實平均呎價相較上一期僅輕微加價。市場預期，項目可望延續早前的熾熱銷情。另一邊廂，九龍區再有全新盤登場。

●元朗錦上路站柏瓏II折實平均呎價約17,898元首推168伙

首張價單包括29個一房單位、107個兩房單位、26個三房單位及6個四房單位。而今批入場單位為第1期第1座1樓B8室，實用面積352方呎，屬一房間隔，折實呎價17,755元。資料顯示，柏瓏II總共提供805伙，預計關鍵日期為2024年11月9日。至於該系列項目I期，曾於上月以折實平均呎價約17,608元，推出首張涉及168伙的價單。

●長沙灣映岸主打一房戶

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤提供262伙，戶型涵蓋開放式戶至三房，以一房戶為主打，預計最快6月可獲批預售樓花同意書，並有機會隨即推售。他預計項目向南部分單位，有機會享有海景。

●旺角利奧坊‧壹隅單日沽3伙 共涉2,175萬元

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，東鐵綫過海段通車進一步縮短市民來往新界及市區的車程時間，對樓市帶來正面影響，利奧坊系列坐享多線之優，不用依賴其他交通工具，可直接前往港島及新界各區，更節省時間。

●大埔天鑽連天台戶招標售1,838萬

●白石角海日灣II三房呎價約15,724元

大埔白石角海日灣II最新沽出第9座16樓D室，實用面積1,019方呎，三房間隔，成交價為1,602.3萬元，呎價約15,724元。

●馬頭角瓏碧銷售展廳錄逾1,500組參觀客

發展商表示，項目會所「瓏碧薈Club Allegro」佔地逾逾9,200方呎，提供18項設施，當中健身室劃分重訓區、帶氧運動區及空中瑜珈室。項目配置空氣淨化機及無觸式智能出入系統。同時亦透露項目管理費為每方呎4.5元。

●何文田晟林錄終止交易個案

據項目成交紀錄冊顯示，何文田晟林錄得一宗終止交易個案。該盤的11樓D室，實用面積400方呎的兩房單位，原本於去年10月以1,118.4萬元沽出，當時呎價為27,960元，惟交易已經終止。

●大圍站柏傲莊III累錄194宗終止交易