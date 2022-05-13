福晟國際擬賣盤　下周一復牌

建議重組完成後，預計潛在投資者將擁有擴大後已發行股本的80%。潛在投資者隨後以向公眾配售方式減持公司5%經擴大已發行股本，使潛在投資者持有公司股權的百分比由80%降至75%。潛在投資者將成為控股股東。

由於可能認購事項一旦落實，將使潛在投資者持有公司經配發及發行認購股份擴大後已發行股本的80%，在沒在清洗豁免的情況下，可能認購事項將觸發潛在投資者須根據收購守則規則，就潛在投資者及與其一致行動人士尚未擁有或未同意購入的所有股份提出強制性全面收購要約之責任。

就此，倘若成功訂立最終協議，潛在投資者將就配發及發行認購股份一事向執行人員申請清洗豁免。倘若執行人員未有授出清洗豁免或獨立股東未有批准清洗豁免，建議重組及可能認購事項將不會進行。

公司申請股份自下周一(5月16日)上午9時正起恢復買賣。