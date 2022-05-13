【虛幣大屠殺】會否觸發環球大冧市？4問4答你要知

穩定幣TerraUSD價格暴跌九成惹起「虛擬貨幣大屠殺」恐慌，總市值一個月蒸發近8,000億美元。曾有分析指，虛擬貨幣是「金融市場前瞻指標」，其劇烈震盪會否觸發環球資產陪葬？以下「3問3答」一定要知：

【虛幣市場有多大？】

去年11月虛擬貨幣市值升至3萬億美元大關，到了今年5月12日已縮至1.5萬億美元左右。美股總市值則高達49萬億美元，美國債市則達52.9萬億美元。

【誰持有和交易虛幣？】

最初是散戶，之後有交易所、企業、銀行、對沖基金及互惠基金等機構投資者。數據顯示，散戶與機構投資者去年第4季資產持有比重各佔約50%。

然而，美國國家經濟研究局的報告指出，僅10,000名投資者(個人及實體)就掌控了約1/3的比特幣市場，而約300萬枚比特幣由1,000名投資者所持有。這意味貨源極之集中。

【虛幣當災會衝擊金融體系？】

美國監管機構已示警，穩定幣是與傳統資產價值掛鈎的數碼代幣，對金融穩定構成潛在威脅。

儘管穩定幣透過演算法與美元掛鈎，但投資者大舉拋售以現金、商業票據等資產支持的穩定幣，便可能連帶影響傳統金融體系，對這些基本資產造成壓力。隨着更多公司的財產與虛擬資產相連結，加上傳統金融機構更深入涉足虛擬資產領域，各種風險正在浮現。

舉例來說，當穩定幣TerraUSD「價崩」後，穩定幣機構要賣出比特幣來托價，拖累比特幣重挫。換言之，只要各種穩定幣市值炒得愈高，一旦爆煲是有機會連累傳統資產一齊捱沽。

【為何會有穩定幣？】

穩定幣是虛擬貨幣的一種，藉由與其他穩定資產來綁定價格，例如以美元穩定幣為例，每一個美元穩定幣，背後都要儲存一美元的法定貨幣來擔保。它們的出現是有助擴大虛擬貨幣市場，因虛擬貨幣持有者沽出原有的虛擬貨幣，例如比特幣或以太幣，未必想即時套現為法定貨幣，將套現所得買入穩定幣，就可以保住價值。

故此，穩定幣「爆煲」是可以讓人一夜間傾家盪產，同時影響其他傳統資產價格。