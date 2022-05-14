香港航天獲納MSCI指數　股價飆兩成

董事會認為，這次「入摩」反映國際資本市場對香港航天經營業績與發展潛力的認可，預期將提升公司知名度和股份交易的流動性，從而為集團提供更多業務發展和合作機會。公司將繼續積極尋找和把握市場機會，實現投資價值。

香港航天的控股股東去年4月下旬宣布入主恒達科技後，就不斷拓展與本港及內地等大專院校或科技機構的合作，尤為矚目的是去年9月初成立「衞星應用專家委員會」和「航天科技發展指導委員會」，延攬30名來自全球各地的專家，推動航天業務在應急管理、防災減災、生態環境、城市管理、精準農業等的應用水平，謀劃技術發展與產業定位。

主打業務之一衞星製造去年10月下旬更迎來「由零到一百」的里程碑，跟央企中國長城工業集團簽約，為集團在將軍澳工業邨內的香港衞星製造中心採購一系列衞星測試設備，以嚴格測試準備出廠的衞星能否抵受外太空的複雜環境，並正常運作。

據了解，首顆「香港製造」的衞星最快今年7月誕生，主要針對低軌衞星市場，其特性包括應用迭代較快、成本較便宜等，惟使用壽命僅3年左右，蘊藏川流不息的需求。集團估計未來全球每年需生產4萬多顆低軌衞星，以現時一顆平均毛利約1,000萬元計算，若產量能如期在5年內提高到1,500顆，單是製造衞星，每年可望賺150億元。

同樣密鑼緊鼓進行的還有「金紫荊星座」項目，把衞星數據用以推動粵港澳大灣區城市在農業監測、防災減災、城市綜合治理及流域控制等領域，實現全周期監測的精細化管理及生態環境建設，預期未來幾年還會為此發射更多衞星。