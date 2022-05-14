東方日報B1：內地「經」慌　急設法紓困

【深圳收入年挫四成 上海發債籌資654億】

內地從嚴抗疫，封城措施更拖累地方政府財力大減，去年躋身境內城市財力3甲的深圳市，今年4月收入按年減約44%，首4個月一般公共預算收入按年跌12.6%至1,309.8億元人民幣(下同)。為緩解地方債償還壓力，上海市政府下周一發債籌資654.8億元。分析指，內地經濟下行壓力加大，基於官方今年訂下經濟增長5.5%的目標，料未來數月當局將公布進一步支持經濟增長的政策。

地方財政收支矛盾擴大，深圳市財政局就4月收入大跌解釋，指中央實施增值稅留抵退稅、製造業中小微企業緩稅等組合式稅費支持政策，導致政策性減收。今年4月起，1.5萬億元的增值稅留抵退稅新政策正式實施，因疫情衝擊企業，財政加快退稅進度。據內地稅務總局數據，上月增值稅留抵退稅規模已高達8,015億元。

換言之，地方財政稅收相對減少，因第一大稅種增值稅收入受壓。疫下部分企業停工停產，退稅、減稅等將助增加企業現金流，緩解資金壓力，中長期有利增加稅源，提升財政收入。

惟現階段地方財政卻受衝擊，據內媒統計，廣西南寧市今年首4個月的一般公共預算收入按年減少約6%，江蘇常州及湖南株洲分別跌4.5%及4.9%。

為對沖經濟下行壓力，各地加快發行地方政府債。上海市政府下周再發債，包括再融資一般債券和再融資專項債券。值得留意是，再融資債券與該市今年3月發行規模達300億元的兩期一般債券和三期專項債券有別，只能用於償還到期地方政府債的本金，並不能直接用於項目建設。

會計師行畢馬威報告顯示，整體地方債發債速度已較往年同期加快，截至今年3月底，內地已發行新增地方政府債約1.57萬億元，其中，一般債券2,700億元、專項債券逾1.29萬億元。政府專項債主要用於交通運輸、市政建設和產業園區、環保、農林水事務在內的基礎設施建設，佔新增專項債支出約65%。

撇除提振基建投資，內地經濟另一引擎消費仍然放緩，上月內地汽車銷量更創10年新低。中國汽車工業協會公布，4月內地汽車銷量118.1萬輛，按年及按月分別下降47.6%及47.1%，銷量更為近10年同期新低；首4月累計銷量亦按年跌12.1%。為刺激內需消費，市傳內地當局最快今個月宣布推出新一輪「汽車下鄉」政策，為買車或換車的農村居民提供財政補貼。

畢馬威中國首席經濟學家康勇稱，疫情和防控措施將對內地第二季經濟產生較大影響，加上目前全球經濟不確定因素較多，未來一段時間內地經濟面臨較大下行壓力，預期宏觀政策將進一步發力，加大財政和貨幣政策的支持力度，穩定經濟增長。

內地部門近日已多番強調保就業及穩經濟，國務院辦公廳亦發布通知，將促進平台經濟發展，帶動更多就業。

【新增貸款4年最少 寄望中央加強放水】

受疫情和防疫封控措施打擊，內地4月新增人民幣貸款和社會融資規模「斷崖式」下降，其中新增人民幣貸款僅6,454億元，遠遜市場預期，並創2017年12月後新低。上月數據惡劣不令人意外，惟經濟師認為，即使復工復產，對經濟數據的效果仍有一段滯後，年底要達到官方經濟增長目標需加強「放水」。

中國人民銀行公布上月金融統計數據，廣義貨幣(M2)按年增長10.5%，惟狹義貨幣(M1)按年僅增5.1%，M1變幅減M2變幅的「剪刀差」為負5.4個百分點，按月擴0.4個百分點，可解讀成經濟下行風險加大。雖然金融體系可向實體經濟釋放的流動性增加，惟上月社融增量僅9,102億元，按年減少9,468億元，同樣比市場預期低過半。

「手停口停」下，居民買樓和消費意欲大減，上月住房貸款減少605億元，不含住房貸款的消費貸款則減少1,044億元。企業亦不願意在經濟前景不明朗下擴大投資，企（事）業單位貸款增加5,784億元，按年少增1,768億元。

人行罕有發文解讀單月金融數據，指近期疫情對經濟的影響續顯現，連同原材料等生產成本上漲等，企業尤其是中小微企經營困難增多，有效融資需求明顯下降，惟強調內地經濟長期仍向好，之後該行會穩定信貸總量、降低融資成本、強化對重點領域和薄弱環節支持力度。

星展銀行(香港)高級經濟師周洪禮指，疫情拖累企業盈利，加上內地監管不明朗因素續影響投資市場，令整體信貸需求下降，「放水」亦未能明顯提振有關需求。美國加快加息等外圍因素亦掣肘內地經濟動力，對內地年內經濟只能審慎樂觀。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷亦表示，內地次季經濟壓力仍在，預計人行今季或定向降準半個百分點，降息0.05厘，同時放寬房地產市場的監管政策，如減低房貸利率。他料內地今年經濟增長僅4.2%，若要實現5.5%的官方目標，需重新推動「大水漫灌」以及重回「加槓桿」年代。

內地經濟增長添憂，加上美元再度創下20年新高，人民幣弱勢持續，反映官方意願的人民幣中間價周五下調606點子至6.7898兌每美元，連跌6日，並創近20個月低。在岸人民幣一度失守6.81，惟收市倒升70點子，報6.7830；離岸價亦由低位6.838反彈至最高6.784。

造就人幣反彈的是中國銀保監會「出口術」稱，匯率下跌是較長一段時間走強的均值回歸，目前人民幣匯率波動處於合理區間，總體表現穩健，強調不要賭人民幣單邊貶值和升值，否則會遭遇不必要的損失。高盛稱，若在岸價弱勢未改，人行或會干預，如再下調外匯存款準備金率、重啟20%的遠期售匯業務外匯風險準備金率、重啟中間價的逆周期因子等。