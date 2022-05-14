封城代價？上海涉疫垃圾激增3.5倍

內地媒體報道，中國正在與疫情早期以來該國最大的疫情爆發作鬥爭，因此採取的封鎖和限制措施正在導致城市垃圾大量增加。

在上海，醫院、發燒門診、隔離場所及其他方面產生的涉疫垃圾已經達到每天1,400噸，比3月份本輪疫情爆發前的每天308噸成長3.5倍。這個擁有2,500萬居民的城市已經封鎖了五周。報道指，上海的專項生活垃圾也從2月的日均73噸增至近期每天3,300噸。

即使是香港這樣防疫限制稍微溫和的地方，也面臨著愈來愈多街頭垃圾的問題。

根據野村，中國上月有45個城市的約3.73億人處於封鎖或部分封鎖狀態，相當於歐盟總人口的四分之三以上。雖然上海新病例數量正在減少，但北京和其他中國城市正在收緊限制措施，以遏制本地疫情爆發。這導致食品外賣和網購激增，大量增加的包裝材料廢棄物給中國本已緊張的垃圾處理系統帶來了壓力。

中國每天產生數億噸的城市生活垃圾，而且由於大多數家庭不進行垃圾分類，因此97%的垃圾只能掩埋或焚化。中國654個垃圾填埋場中的大部分已經提前填滿，286個垃圾焚燒廠產能不足。

簋街是北京最繁忙的美食街之一，擁有100多家餐廳。自從北京5月初暫停堂食以來，該處就沒有了顧客。疫情前長長的顧客隊伍已經被統一工裝和頭盔的外賣快遞隊伍所取代。

北京和上海的官員已承諾加大垃圾清理和處置。北京市政府承諾將做好生活垃圾「及時」收運處理，確保垃圾日產日清、規範處置。上海已經新建了三座醫療垃圾處置設施，使得上海的日處理能力達到1,500噸。

北京市城市管理委員會副主任徐利說，「目前，運輸、處理能力充足，處置人員均實行閉環管理... 我們將加大對全市生活垃圾處理設施、垃圾收集站等點位的檢查力度，做到問題即時發現、及時解決。」

事實上，甚至在疫情爆發之前，中國就面臨網購產生的垃圾問題。綠色和平估計中國網購2018年產生940萬噸包裝垃圾，到2025年可能飆升至4,100萬噸。