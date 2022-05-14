【能源災難】歐最大電力出口國今冬或需進口

外媒報道，法國電力集團(Electricite de France SA)核電廠停機和檢修延長，正在引發對法國今年冬季電力供應不足的擔憂，法國可能需要從鄰國進口電力，這推動電價飆升。

根據Baringa Partners LLP的分析，法國56座核反應堆今年冬季的發電量預計將比往常低25%。法國是全球核電機組擁有量最大的國家之一，通常是歐洲最大的電力出口國，向英國、德國、意大利和西班牙輸送大量電力。由於法國低價電缺口推動電價升至遠高於鄰國市場的水平，往常的冬季電力輸送趨勢可能會出現逆轉。

能源諮詢公司Baringa Partners的合夥人Phil Grant說：「全歐這個冬季可能都會引人矚目，這些電廠不會及時回歸。」

在歐洲能源交易所，法國明年首季早7點到晚7點間的峰值電價升逾每兆瓦時1,000歐元，接近德國的3倍。法國同一時間段的基礎電價約為德國或意大利的兩倍。

停機時間延長對歐洲來說可能來的不是時候，因為自俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲正設法擺脫對俄羅斯煤炭和天然氣的依賴。鄰國的電廠不僅無法得到法國的援手，而且可能還需消耗更多的化石燃料，才能向法國的消費者出口電力。