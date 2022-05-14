美銀：各資產皆現大規模走資　股市或熊市反彈

外媒報道，美國銀行策略師表示，資金正在流出所有資產類別，隨着投資者從蘋果公司等股票中撤出，這種資金大規模外逃正在加速。

Michael Hartnett為首的美國銀行策略師在報告中引述EPFR Global的數據表示，截至5月11日的一周，股票、債券、現金和黃金都出現資金外流，科技股出現今年以來的最大外流，規模達到11億美元，僅次於金融股的26億美元。

Hartnett表示，「真正投降的定義是投資者賣出自己喜歡的東西」，並以蘋果股票、大型科技股、美元和私募股權舉例。他說，現在加密貨幣和投機性科技股的崩潰可以與互聯網泡沫破滅和全球金融危機相媲美。

在2020年疫情引發的暴跌之後，蘋果是引領華爾街主要指數創下新高的主要股票之一，但是該股目前已經跌入熊市，僅本周就下跌近10%。這與6周前該公司股價接近紀錄高位時相比是一個突然轉變。由於投資者擔心鷹派的聯儲局疊加高通脹可能引發經濟衰退，科技股為主的納斯達克100指數勢將連續第6周下跌，創出2012年11月以來最長連跌紀錄。

基準的標普500指數也已經在熊市邊緣，即從紀錄高點下跌20%。雖然美國銀行策略師表示他們預計短期內會反彈，但仍然認為股市有進一步下跌的空間。 Hartnett寫道，「恐懼和厭惡情緒表明，股市很可能出現短線的熊市反彈，但我們認為尚未達到終極低點。」

避險情緒本周繼續衝擊所有資產類別。股市資金流出62億美元，其中有少量資金流入美國股市，但相比流出歐洲和新興市場股市的規模則相形見絀。共有114億美元流出債券市場，197億美元流出現金產品，18億美元流出黃金。

購買投資級、垃圾級或新興市場債券的基金流出規模達到193億美元，創出2020年4月以來最大規模。高評級債券基金以116億美元的撤資規模居首。與此同時，安全的美國國債創下2020年3月以來最大資金流入。