致富智庫：「千禧世代」正值搏殺期　小心投資錯誤得個桔...

一班「千禧世代」(泛指1981至1995年代出生的人)正處職場黃金期，普遍已工作了一段時間，部分憑藉為自己的前途而努力，或已進身中層，個人的財富亦正逐步累積起來。

滙豐銀行早前指出，該行針對擁有100萬港元或以上全面理財總值的卓越理財客戶，去年投資淨值比起1年前增加超過1倍，其中屬千禧世代的卓越理財全新客戶升幅亦超過100%。足以證明累積財富愈早起動，效果愈好，但過程中或犯上若干投資錯誤，唔想浪費時間最後得個桔？下面9個理財大忌要留意。

【1.沒有累積財富計劃】

「做人如果沒有夢想，和鹹魚有咩分別呢」？這句昔日一套電影的經典對白，相信大家都耳熟能詳，亦深明此意。同樣地，理財如果沒有清晰的計劃及目標，亦是人生中一個大忌。

管理財富若沒有事先訂明要儲多少？投資種類？投資幾多？投資回報？止賺止蝕位？將會很容易跌入困局之中。事實上，不少人都說自己有儲錢及投資的習慣，但絕大多數是抱着有錢剩才去做的心態，而非以目標行先，又或先投資而後消費。所以為了增加勝算，你必需要有明確的目標，才會有動力去持續做好。

【2.沒有具意義的投資】

投資者偏向兩極化，一是過於進取，鍾意短線炒賣股票、期指及虛擬貨幣等，冀在短時間內藉炒波幅而獲利；一是過分保守，擔心股票會大上大落，未能承受風險而卻步，甚至連強積金的組合，亦只買債券基金或者保守型基金。

說實話，股票市場無疑屬高風險投資，但如果大家做足功課，揀選相對穩陣的藍籌股，而棄細價股或盲目跟風亂炒一通；在能力範圍之下，進行小額投資或每月定額供款，亦不失為可帶來穩定回報的投資選項之一。

【3.忽視時間累積金錢威力】

人人講財務自由，但事實上又有否切實執行呢？且投資其中一個大忌是莫視時間可累積財富的威力。理財專家坦言，投資要趁早，並要認清時間是投資的最好朋友，因為藉着複式效應，隨着時間遞增，可以發揮出「錢滾錢」的最大功效。

正如全球首富之一的「股神」巴菲特亦有句名言：「人生就像滾雪球，只要找到濕雪及一條很長的坡道，雪球就會愈滾愈大」，正正反映投資愈早開始愈好，活得愈久，財富愈多。

【4.承擔太多風險】

每樣投資都有其風險，且風險可大可小，承擔過多風險會令你陷入困境而難於自拔，所以大家必需量力而為。上面提到若果投資股票得宜，很大程度上可有助增加你的財富，因此投資傾向於中長線。

為了分散風險，誠如諾貝爾經濟學獎得主James Tobin的投資金句：「不要把所有雞蛋全都放在一個籃子內」，建議不要單單投資於某一類型股票，舉例如沉迷於炒賣低價股，又或人云亦云瞓身於消息股。相反，應該買入長期具增長價值的股份，亦可以分散在不同行業及地區，並持有一段時間，以賺取最理想回報。如果不熟悉，可嘗試小額投資於ETF市場，冀獲得與整個股票市場大致相同的回報。

【5.讓自己陷入財困】

比起沒有計劃，令自己成為「月光族」，甚至入不敷支而出現負債，絕對是一大理財失誤。

理財專家指出，如果你處於入不敷支的生活狀態，以及背負過多債務，通常是因為過度消費而引致信用卡債務，而許多信用卡欠款的利息高逾20%以上，面對龐大的財務壓力，除了會令你透不過氣，更重要是令你受到諸多掣肘，亦限制了思維，舉例如不夠膽主動在職場上尋求突破，連轉工都擔心會不適應、甚或被裁，幾乎失去承擔風險的能力。所以，記緊不要輕易增加壞帳，並最好愈早養成良好的理財習慣。

【6.缺乏應急錢傍身】

正所謂「防患於未然」，意思很簡單，即指在禍患發生之前就要事先加以預防。用於理財概念上，一旦沒有應急錢，將令你處於十分危險的困境中。

請不要以為自己年紀尚輕，就有無限本錢，很多不幸的事情都與你無關。事實是面對「疫」下新常態，全球經濟衰退不少，但通脹高企，日子更加難捱，開工不足或失業個案增加，萬一遇到突發意外，又或身體出了問題，將面臨昂貴的醫療費用。因此，應急基金尤其重要，至於需要幾多？這很難一概而論，主要視乎個人開支，但相信預留至少足夠幾個月的生活費是基本，亦建議按自己需要，購買合適的保險，為自己及屋企人提供多一份保障。

【7.忽略退休財富】

未雨綢繆即係預早作出打算，這用於很多事情上都是百利而無一害。年輕人常犯的一個典型錯誤就是忽視了退休帳戶，且會認為強積金所儲到的金錢並不多，所以懶於花時間去打理。

誠然，財富是靠時間去滾存，政府最初設立強積金的目的正是為打工仔提供退休保障，僱主及僱員須同時為僱員供款，累積的權益會留在強積金計劃內，直至僱員到達退休年齡才能提取。

況且觀乎近期不少港人移民，積金局公布，去年以永久離港為由提取強積金的申索總數為3.38萬宗，涉及資金90.14億元，單計第4季涉資逾23.8億元。從以上永久離港提取強積金的金額足見，強積金絕非可有可無，而是佔據退休資產中重要組成的一部分。

【8.拒絕面對失敗】

投資是一個複雜的課題，並與全球政治及經濟情況環環相扣，諸如俄烏交戰，有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭在俄軍炮火摧毀下，農作物出口大受影響，恐觸發全球糧食危機。多個西方國家亦先後對俄羅斯採取不同程度的制裁；而作為能源大國的俄方又積極作出反擊，以上均大大影響環球油價、股市及匯市等走勢。面對市場突變，沒有人可以獨善其身，輕易當上「長勝將軍」。

遭遇投資失敗，損失可大可小，投資初哥可能會因此而一沉不起，從此對所有投資都失去興趣，或者直接斬腳趾避沙蟲，謝絕一切理財計劃及部署，這路徑變相與走向財務自由之路愈行愈遠。

參考國際金融大鱷索羅斯的致富信念─「我的成功，不是來自猜測正確，而是來自承認錯誤」，因為他相信人類對事情的認知是不完整且有缺陷，所以天生就容易出錯，他有認錯的勇氣，當一覺得犯錯就馬上改正，這對事業相當有幫助；只有無法改正錯誤才是羞恥。

【9.避談金錢】

相信大家從小都會聽過「講錢傷感情」這句說話，意思是親情、兄弟情、友情及愛情等比金錢更為重要，叫人不要凡事只向錢看，免得會傷害彼此間的感情。因此，令金錢成為迴避的話題。不過，此舉或許令會你錯過向長輩、親戚朋友學習他們的理財經驗、目標及建議，無論他們是成功或者失敗，因為當中可透過互相學習而得到很多重要資訊。

理財專家不諱言，從另一方面，若然大家樂於齊齊「講錢」，將可大大提升你的理財智慧，例如可嘗試分享你的賺錢目標，向成功人士請教正面對的憂慮，以至與你的伴侶或配偶坦承交換理財心得等，都有利個人財務更加健康。