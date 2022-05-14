馬泰陽：息魔來臨　無阻買家入市信心

美國聯儲局加息半厘，將聯邦基金利率上調半厘至介乎0.75厘至1厘水平，是自3月中旬加息0.25厘後再次加息，而加息幅度亦為逾20年最大。雖然美國踏入加息周期，但多間本地銀行暫時未有跟隨加息步伐，加上不少業主對加息早已有所預期，因此是次美國加息料對本港的樓價影響輕微。

香港置業特別於4月底進行一項置業問卷調查，成功收回309份有效問卷，根據調查顯示，有約47.9%的受訪者認為本港於未來12個月內會加息；有約36.9%的受訪者認為未來息口會維持現有水平；而有約15.2%的受訪者認為會下跌。上述數字反映，市民對加息已作好心理準備。而事實上，即使本港跟隨美國加息，只要步伐循序漸進，普遍市民面對加息已有足夠的緩衝空間，相信對樓價的衝擊仍有限。最主要原因，現時業主承造按揭時，普遍均需通過加息3厘的壓力測試，因此即使本港開始進入加息周期，只要加息速度及幅度於預期之內，市民有足夠的抵禦力，對樓市的衝擊影響有限。

目前息口走勢只是其中一個影響樓市的因素，反而疫情及環球的經濟環境更影響樓價升跌。本港今年首季樓價減少約3%，但隨着本港疫情受控，樓價在4月已逐步回升，加上防疫措施開始分階段放寬，一手新盤隨即百花齊放，據《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，4月售出1,041伙新盤單位，較3月的152伙大增逾5.8倍，創5個月新高。新盤銷情理想之下，亦同時帶動二手市場氣氛，相信整體樓市氣氛將持續向好。

隨着疫情開始放緩，第二季政府亦再次放寬防疫措施，加上消費券的派發刺激市民消費意欲，市場氣氛愈趨正面。發展商抓緊機會重拾推售新盤的步伐，準備收復上季失地，其中位於錦上路站的珀瓏I，自項目推出時便成為市場焦點，短時間內極速售出710伙，引出市場上的購買力，有部分準買家指加息對供樓不會造成太大的負擔，更直言加息不過一萬幾千，只要樓價上升已抵銷相關支出，並預期日後的息口將會慢慢回復正常。

由此可見，即使本港跟隨美國加息步伐，仍無阻市民入市信心。筆者預料，本港第二季的新盤銷售量將回升至逾4,000伙水平；而二手市場會受惠「波叔Plan」，激活換樓鏈，市場的購買力將會持續釋放，預期二手註冊量有望回升至逾12,000宗口水平。

香港置業營運總監及九龍區董事 馬泰陽