馬斯克若拒買Twitter　分手費唔止78億元...

外媒報道，億萬富豪馬斯克(Elon Musk)周五(13日)在Twitter發貼文稱，暫緩收購Twitter，理由是他研究後發現，Twitter的假帳號不止該企聲稱的僅5%。雖然後來他再發文稱仍有意收購，但外界分析若他不買Twitter，事情絕非付10億美元(約78億港元)違約費那麼簡單，除了要付更多「分手費」外，外界猜測他有其他方面的麻煩。

馬斯克與Twitter於4月達成收購協議時曾制定條款，說可以付「反向分手費」10億美元而停止收購，但事情沒那麼簡單。律師指，Twitter最近市值大蒸發逾90億美元，可以興訟指馬斯克收購交易造成傷害，叫馬斯克再多付幾十億美元賠償金，至於合約規定的10億美元當然照收。

外媒推測，馬斯克叫停的理由很可能是覺得買貴，要Twitter降低收購總價。Twitter周五(13日)單日股價跌逾8%，自馬斯克揚言以每股54.20美元收購以來，總共跌價約23%，當然，跌跌不休的原因之一是科技類股份全面疲軟。

其他投資者有意加入馬斯克一起購買Twitter，但覺得價格太貴，讓他備受壓力。馬斯克正與外界投資者就股價及優先融資談判，以降低個人收購Twitter的整體資金風險。假如他真能令推特降價，那麼外部投資金可以在Twitter重新上市或轉售時，獲得更大收益。

馬斯克可能因不買Twitter而付出聲譽受損的代價，有此前科，未來其他公司可能不願冒風險跟他談收購。

Twitter也可能與馬斯克再談判，降低總售價，畢竟此外更佳選項不多；公司也不想長期打官司。今年以來，同類的社交媒體如Snap等價值都下滑，眼下沒其他人願出比馬斯克更高的價錢收購，員工也可能覺得公司前途不明朗而出走，因此Twitter最明智的選擇就是降價再與馬斯克談收購。