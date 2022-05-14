美聯：4月二手居屋註冊量按月跌2.3%　跑輸私宅

美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量錄301宗，雖然企穩300宗水平，但較3月的308宗輕微回落約2.3%，並創自2020年1月後的逾2年來的次低；再者，若與同期整體二手住宅市場(包括公私營)按月急升逾3成作比較，反映二手居屋交投表現明顯未及大市。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨着疫情緩和，二手私人住宅率先起動，帶動整體二手住宅市場交投顯著上升；反觀，早前新一期「居屋2022」接受申請，市場反應熱烈，相信不少申請者靜待抽籤結果，導致近期二手居屋表現較大市遜色。

雖然二手居屋註冊量按月回落，但當中500萬港元或以下卻顯著上升。資料顯示，4月不同金額的二手居屋註冊宗數中，當中宗數最多的500萬元或以下錄147宗，按月升約21.5%；反觀，錄87宗的逾500萬至600萬元物業，按月則跌約19.4%，而逾600萬元錄67宗，按月亦跌約15.2%。

若以4月二手居屋註冊量計，當中宗數最多的居屋是屯門兆康苑，以14宗居首；其次是火炭穗禾苑，月內錄10宗；九龍灣麗晶花園則以9宗排名第三位；馬鞍山富寶花園錄8宗緊隨其後。