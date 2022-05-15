郭家耀：比亞迪今季盈利料錄顯著增長

內地乘聯會數據顯示，4月份內地乘用車市場銷量104.2萬輛，按年下降35.5%。首4個月乘用車市場銷量595.7萬輛，按年下降11.9%。上月新能源乘用車零售銷量28.2萬輛，按年增長78.4%。首4個月新能源乘用車國內零售135.2萬輛，按年增長1.28倍。

乘聯會表示，由於疫情和烏克蘭危機導致的風險增多，內地面臨穩增長、穩就業、穩物價等新的挑戰，車市供需兩端也面臨持續嚴峻挑戰。目前國內疫情高點已過，復工復產循序漸進，支援政策加速落地，5月份供給面臨逐步改善的狀態，將盡快滿足產業鏈的正常供給需求。多家車廠遇到供應鏈瓶頸及原料價格上升壓力，產能及盈利能力面臨挑戰。

產量方面，比亞迪4月份共生產10.75萬輛新能源汽車，按月微升0.77%，按年上升2.96倍。今年累計生產39.5萬輛新能源車，按年增加3.77倍。累計今年首4個月，汽車售出39.74萬輛，按年增長1.66倍，其中新能源汽車銷量39.24萬輛，按年上升3.88倍。

比亞迪4月份銷量創歷史新高，情況亦較其他同業理想。比亞迪的供應鏈擁有更佳效能，核心組件的垂直整合水平相當高，而且生產基地位於深圳、長沙及西安，遠離今次疫情較嚴重的華東地區。預料在銷量保持強勁，加上早前提價的效應底下，第二季的盈利將會錄得顯著增長，帶動股價表現向上。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)